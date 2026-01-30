Las contradicciones alrededor de la extraña muerte de Liam Gael: ¿Homicidio o causa natural?

La extraña muerte de Liam Gael Rodríguez, un niño de 11 meses en Cundinamarca tuvo un inesperado giro hace pocos días.

El menor estaba bajo el cuidado del jardín Art Kids en La Calera, cuando tuvo complicaciones respiratorias que lo hicieron ser trasladado de urgencia al Hospital Divino Salvador de Sopó.

Liam Gael fue abusado sexualmente

La causa oficial del fallecimiento fue una “sofocación por obstrucción de la vía aérea superior”. Rodríguez llegó al centro médico sin signos vitales, con los labios cianóticos y en un estado crítico.

Durante cuatro meses, el caso se mantuvo sin avances; hasta que el martes 27 de enero, las autoridades capturaron al papá. Resulta que el bebé fue víctima de abuso sexual, abriendo otro camino en el caso.

Un par de días después, un juez lo dejó en libertad, pero seguirá vinculado al proceso. La Fiscalía apeló la decisión.

Las dos versiones que chocan entre sí

Luego de que el informe de Medicina Legal revelara que se trató de un posible homicidio, la entidad emitió un segundo dictamen en el que se evidenció que el menor falleció por un virus respiratorio. Aunque, en ambos se coincide con el abuso sexual.

“Miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio. Opinión médico legal sobre la muerte: natural”, esto concluyó el segundo reporte.

Andrés Muñoz, abogado del jardín, se pronunció: “Él venía con mucha fiebre y los profesores le manifiestan a la mamá, pero ella dijo que posiblemente era que los dientes le estaban saliendo. Por eso, en el bolsito le lleva un Dolex”. También sostuvo que el abuso habría ocurrido en la casa.

Por su parte, la defensa de la familia, el abogado Juan Castellanos, señaló al fiscal del caso por presuntamente inclinar el caso a favor de dos profesores y cuestionó las dos versiones de Medicina Legal. Pidió que haya claridad.