CANAL RCN
Colombia Video

Las contradicciones alrededor de la extraña muerte de Liam Gael: ¿Homicidio o causa natural?

Dos informes de Medicina Legal chocan entre sí, al igual que el abogado de la familia con el del jardín.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 30 de 2026
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La extraña muerte de Liam Gael Rodríguez, un niño de 11 meses en Cundinamarca tuvo un inesperado giro hace pocos días.

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera
RELACIONADO

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

El menor estaba bajo el cuidado del jardín Art Kids en La Calera, cuando tuvo complicaciones respiratorias que lo hicieron ser trasladado de urgencia al Hospital Divino Salvador de Sopó.

Liam Gael fue abusado sexualmente

La causa oficial del fallecimiento fue una “sofocación por obstrucción de la vía aérea superior”. Rodríguez llegó al centro médico sin signos vitales, con los labios cianóticos y en un estado crítico.

Durante cuatro meses, el caso se mantuvo sin avances; hasta que el martes 27 de enero, las autoridades capturaron al papá. Resulta que el bebé fue víctima de abuso sexual, abriendo otro camino en el caso.

Un par de días después, un juez lo dejó en libertad, pero seguirá vinculado al proceso. La Fiscalía apeló la decisión.

Las dos versiones que chocan entre sí

Luego de que el informe de Medicina Legal revelara que se trató de un posible homicidio, la entidad emitió un segundo dictamen en el que se evidenció que el menor falleció por un virus respiratorio. Aunque, en ambos se coincide con el abuso sexual.

¿Dudas sobre la muerte de Liam Gael? Abogado entregó más detalles del repentino giro
RELACIONADO

¿Dudas sobre la muerte de Liam Gael? Abogado entregó más detalles del repentino giro

“Miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio. Opinión médico legal sobre la muerte: natural”, esto concluyó el segundo reporte.

Andrés Muñoz, abogado del jardín, se pronunció: “Él venía con mucha fiebre y los profesores le manifiestan a la mamá, pero ella dijo que posiblemente era que los dientes le estaban saliendo. Por eso, en el bolsito le lleva un Dolex”. También sostuvo que el abuso habría ocurrido en la casa.

Por su parte, la defensa de la familia, el abogado Juan Castellanos, señaló al fiscal del caso por presuntamente inclinar el caso a favor de dos profesores y cuestionó las dos versiones de Medicina Legal. Pidió que haya claridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

A prisión fue enviado un hombre acusado de asesinar a su suegra y herir a su esposa en Girón

Temblor en Colombia

¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 30 de enero de 2026!

Medellín

Rompen rejas y puertas para rescatar a una menor que estaba encerrada sola dentro de una vivienda en Medellín

Otras Noticias

Estados Unidos

Descartan la pena de muerte para Luigi Mangione, señalado asesino de exdirector ejecutivo de UnitedHealthcare

Horas antes a conocerse la decisión de la jueza, un hombre se presentó en la cárcel, haciéndose pasar por agente del FBI, para exigir su liberación.

Hernán Torres

Hernán Torres envió contundente mensaje a hinchas de Millonarios en su despedida

Hernán Torres se despidió de los hinchas de Millonarios con “el corazón dolido” por la manera en que se dio su salida.

Enfermedades

Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá

Banco de la República

Banco de la República subió las tasas de interés de 9,25% a 10,25%

Yeison Jiménez

Maluma reveló que tiene canción grabada junto a Yeison Jiménez y expresó su dolor