CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

Cuatro meses después de la muerte del bebé Liam, y pese a los reiterados reclamos de su familia, salió a la luz el dictamen de Medicina Legal.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
07:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo al dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en el municipio de La Calera.

Habla la madre de menor que habría sido abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá: “Encontraron que tiene una ETS”
RELACIONADO

Habla la madre de menor que habría sido abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá: “Encontraron que tiene una ETS”

El documento, que nunca fue entregado a la familia pese a múltiples solicitudes durante cuatro meses, revela un escenario forense complejo, en el que se confirma que el niño fue víctima de abuso sexual.

El informe principal establece como causa de la muerte la “sofocación por obstrucción de la vía aérea superior, y clasifica la manera de muerte como “violenta – homicidio”, una determinación que implica la intervención de un tercero.

Este primer dictamen sugiere que el fallecimiento no fue producto de un evento accidental ni de una condición médica preexistente.

Juez dejó en libertad al padre de Liam Gael, bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera
RELACIONADO

Juez dejó en libertad al padre de Liam Gael, bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera

Liam, el bebé que murió en jardín de La Calera fue abusado por un hombre

Un nuevo informe, complementario incluido en el mismo expediente introduce una segunda conclusión. En este documento se describe la presencia de un virus respiratorio y se señala como causa del fallecimiento:

Miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio. Opinión médico legal sobre la manera de la muerte: Natural.

La coexistencia de estos dictámenes resulta determinante para el curso de la investigación penal.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia": presidente Petro

UNGRD

Magistrada confirma acusación formal contra Carlos Ramón González por lavado de activos, peculado y cohecho

Iván Cepeda

La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico

Otras Noticias

Karol G

Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026

La cantante antioqueña compartirá escenario con artistas de talla internacional como Harry Styles y Lainey Wilson.

Fútbol internacional

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?

¡Histórico! El puesto de élite que alcanzó la Liga Colombiana en el ranking mundial.

Enfermedades

Expertos revelan hábitos que podrían favorecer el desarrollo del hígado graso

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

Automovilismo

Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora