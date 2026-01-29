Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo al dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en el municipio de La Calera.

El documento, que nunca fue entregado a la familia pese a múltiples solicitudes durante cuatro meses, revela un escenario forense complejo, en el que se confirma que el niño fue víctima de abuso sexual.

El informe principal establece como causa de la muerte la “sofocación por obstrucción de la vía aérea superior, y clasifica la manera de muerte como “violenta – homicidio”, una determinación que implica la intervención de un tercero.

Este primer dictamen sugiere que el fallecimiento no fue producto de un evento accidental ni de una condición médica preexistente.

Liam, el bebé que murió en jardín de La Calera fue abusado por un hombre

Un nuevo informe, complementario incluido en el mismo expediente introduce una segunda conclusión. En este documento se describe la presencia de un virus respiratorio y se señala como causa del fallecimiento:

Miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio. Opinión médico legal sobre la manera de la muerte: Natural.

La coexistencia de estos dictámenes resulta determinante para el curso de la investigación penal.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve