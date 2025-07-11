CANAL RCN
De vivir seis años en las calles de Bogotá a obtener el mejor puntaje del Icfes: esta es la historia de Jonathan Vergara

Jonathan es una de tantas personas en condición de vulnerabildiad que fueron adoptadas por el programa Cipreia de la Secretaría de Integración Social.

noviembre 07 de 2025
07:19 p. m.
Con un brazo roto y el horror de haber vivido en las calles aún fresco en su memoria, Jonathan Julián Vergara logró lo improbable: obtener el mejor Icfes en modalidad flexible de Bogotá.

En entrevista con Noticias RCN, recordó a quienes lo ayudaron a retomar el camino y conseguir un puntaje de 531 puntos, que es motivo de orgullo entre sus cuidadores:

“Fue inesperado. Mi familia está muy contenta, nos sentimos motivados y queremos invitar a otras personas a que se atrevan a cursar sus estudios”.

¿Cuántas personas en condición de calle viven en Bogotá?
Cuando nadie creía en él, se encontró con Integración Social:

Tras seis años de haber estado en condición de calle, miembros de la Secretaría de Integración Social llegaron a Jonathan para dar un vuelco a su vida, cuando todo parecía perdido:

“Quiero agradecer a las personas de integración social de la localidad de Kennedy. Ellos me ayudaron, me guiaron, me recibieron con un abrazo, amor y dignidad para integrarme a la sociedad. Ellos me encaminaron en el estudio, a terminar 10 y 11 y luego a presentar la prueba del Icfes”.

Él es uno de los beneficiarios del programa Cipreia, con el que habitantes de calles reciben una segunda oportunidad.

“Es un proyecto que inicia, principalmente, con las personas habitantes de calle, que están en hogares de paso, y quieren retomar el estudio. Me siento totalmente feliz por haber demostrado que sí se puede, que se puede avanzar, gracias a las personas que creen en uno, educadores, familiares y amigos, que siempre están ahí”, destacó.

Canales de agua, otro punto donde viven los habitantes de calle
Jonathan se convirtió en un referente para otras personas en situación de vulnerabilidad:

Ansioso de retomar su vida, donde había quedado, y aprovechar el máximo el impulso de puntaje ejemplar, Jonathan envío un mensaje a quienes guardan la esperanza de un futuro mejor:

“Piensen en ustedes mismos. Querer es poder. Sí se puede superarse y, en caso de necesitarlo, acérquense a las personas de Integración Social. Ellos creen en uno, lo ayudan a unir lazos con la familia y tener fuerza de voluntad”.

