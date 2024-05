Debate sobre plan de desarrollo en Santa Marta terminó en fuerte pelea verbal entre dos concejales

Con la presencia de tres secretarios del despacho de la Alcaldía de Santa Marta en el recinto, los concejales integrantes de la comisión primera del Concejo Distrital de la ciudad debatían el plan de desarrollo en medio de una sesión extra citada para ese fin.

El transcurso de la sesión transcurría normal hasta que en su intervención el concejal Miguel Martinez, conocido popularmente como 'El Mono' se refirió irónicamente a sus compañeros, y en especial al presidente de esa comision, Juan Carlos Esmeral.

Fuerte pelea verbal en el Concejo de Santa Márta: ¿Qué pasó?

Martínez fue quien denunció ante el Consejo Nacional Electoral la inhabilidad que le fallaron en contra a Patricia Caicedo, y que le impidió ser aspirante en las pasadas elecciones a la Alcaldía. Fue esa acción del concejal lo que motivó esa batalla jurídica que terminó anulando los votos al reemplazante Jorge Agudelo y permitiera a Carlos Pinedo ser alcalde de Santa Marta.

Inició criticando a algunos de sus compañeros que aparentemente apoyan al actual mandatario: "yo entiendo el miedo que les da a muchos aqui escucharme hablar. Eso es normal y más a los arrodillados del alcalde".

Acto seguido, el presidente de la Comisión, el concejal Esmeral, pidió respeto para los compañeros, a lo que Martinez respondió enfilando sus comentarios a quien hizo la peticion, lo que inició un "dimes y diretes", que algunos calificaron de bochornoso.

Dijo Martinez: "ahorita usted dijo que yo tocaba órganos, recuerda hace 5 minutos el órgano. Y yo sé que se refería al órgano sexual, yo no soy ningún estúpido. Así que es una falta de respeto de usted hacia mí".

Ante la negativa de Esmeral, Martinez continuó diciendo: "usted dijo que yo tocaba el órgano y yo no toco ningún instrumento musical y sabe a qué me refiero. Entonces, usted viene aquí a pedir respeto, pero es más irrespetuoso. Vaya allá a tocarle el órgano al que le financió la campaña, usted sabe de quién le hablo", a lo que Esmeral respondió: "a mí nadie me ha financiado ninguna campaña, a usted sí". El 'Mono' Martínez refutó, "a usted sí le tocó tocar órgano para llegar al Concejo".

En medio de la controversia se escuchó una petición de orden en el debate, pero Martínez insistió en su reclamo: "usted dijo que yo toqué órgano cuando yo le digo que usted tocó órgano, no le gusta", a lo que su oponente refutó: "Yo nunca he tocado órgano, ni acordeón, ni piano, ni nada".

En ese momento el micrófono del concejal Martínez fue silenciado por Esmeral como moderador del debate, al tiempo que desde la mesa principal le decía, "tú te crees el dueño de esta vaina. Payaso".

Ese silencio momentáneo fue aprovechado por el concejal José Manuel Mozo como presidente general de la corporación para pedir orden y respeto: "vamos a atemperarnos, vamos a respetarnos. A la ciudad le interesan otros temas, acá no hay necesidad de ofenderse", a lo que continuó diciendo, "esto es un bochorno".

Sin embargo y con el micrófono silenciado, el concejal Martinez intentó seguir haciéndose sentir y tomó de forma burlesca el escritorio de su curul de tambor, golpes a los que acompañaba con canticos.

Comunidad molesta con discusión entre dos concejales de Santa Marta

La situación generó indignación entre la comunidad samaria que a través de los canales oficiales del Concejo de Santa Marta y de las redes sociales, tuvo que ser testigo de un enfrentamiento verbal que muchos consideran absurdo e irrespetuoso.

En la sesión de este 10 de mayo el concejal Martínez volvió a referirse a lo que sucedió y manifestó que se sintió vetado y que al ser el Concejo un escenario democrático, él no reacciona cogiendo para el monte con un fusil, sino que prefiere tocar tambor como protesta.

Luis Fernando Iguarán