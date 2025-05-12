CANAL RCN
Colombia

Falleció reconocido actor colombiano que participó en ‘Hasta que la plata nos separe’

Luis Alberto García falleció a los 88 años, reconocido por estar en diferentes producciones de televisión.

Luto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:52 a. m.
La Asociación Colombiana de Actrices y Actores informó el fallecimiento del artista, reconocido por su amplia y destacada trayectoria en las artes escénicas.

Así fue el fallecimiento de Luis Alberto García Jiménez

A través de una publicación en Instagram, la entidad confirmó la muerte del actor, quien dejó una huella profunda en el teatro colombiano. Según la ACA, García inició su carrera en 1979 y durante más de cuatro décadas se consolidó en el teatro, la investigación escénica y la docencia.

“Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una pieza que se convirtió en un referente fundamental del teatro nacional”, destacó la Asociación.

 

De igual manera, El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes lamentaron el fallecimiento de García "cuya obra enriqueció de manera invaluable las artes escénicas del país.

A lo largo de su trayectoria, dejó una huella significativa en el teatro nacional y, en tiempos recientes, desarrolló su labor creativa bajo la dirección de Batacklan Teatro, donde su talento y entrega continuaron inspirando a nuevas generaciones", comentó la entidad.

¿Quién fue Luis Alberto García?

Luis Alberto García Jiménez nació en Tunja, Boyacá. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia y construyó una sólida carrera como actor, director y dramaturgo.

Dirigió el grupo de teatro de la Universidad de América, fue miembro del Teatro Popular de Bogotá y lideró colectivos como el Teatro Independiente de Bogotá, convirtiéndose en una figura clave del teatro colombiano.

También, estuvo presente en varias producciones de televisión como 'La mujer del presidente y Marcela', 'Lejos del nido', 'Bolívar', 'El hombre de las dificultades', 'La tregua' y 'Hasta que la plata nos separe'.

Por ahora, se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, colegas, familiares y allegados han expresado su tristeza por esta pérdida para las artes escénicas del país.

