Roldán tomó medidas: los jugadores que fueron expulsados por pelea en el Atanasio

La noche en el estadio Atanasio Girardot terminó en medio de tensión y polémica luego del clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Más allá del resultado deportivo, la atención se concentró en los minutos posteriores al pitazo final, cuando una pelea entre jugadores de ambos equipos se desató en la entrada al túnel que conduce a los camerinos.

El árbitro central, Wilmar Roldán, quien fue el encargado de impartir justicia en el encuentro, tomó medidas estrictas a raíz de los graves incidentes que se presentaron.

De acuerdo con los reportes de periodistas presentes en el escenario deportivo, el altercado comenzó cuando futbolistas de ambos lados intercambiaron empujones y gritos, situación que rápidamente escaló hasta convertirse en una confrontación física. Roldán, al percatarse de la magnitud del conflicto, ingresó al área del túnel acompañado de su equipo arbitral para intentar calmar la situación y, posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.

Tres expulsados tras la violenta confrontación

Una vez logrado el control de los involucrados, Roldán procedió a identificar a los responsables directos de la pelea. Según la información conocida tras el compromiso, tres jugadores recibieron tarjeta roja directa por su participación en los hechos. El primer sancionado fue Washington Aguerre, arquero del Independiente Medellín, señalado como uno de los protagonistas del enfrentamiento.

A él se sumó Harlen “Chipi Chipi” Castillo, guardameta suplente de Atlético Nacional, quien también habría intervenido de manera activa durante la discusión. Finalmente, Matheus Uribe, volante del equipo verdolaga, fue incluido en la lista de expulsados por su conducta en medio del tumulto.

Consecuencias inmediatas y posibles sanciones adicionales

Los tres futbolistas no podrán disputar la última fecha de los cuadrangulares semifinales, una baja sensible para sus respectivos equipos en un tramo decisivo de la competencia. Sin embargo, la situación podría agravarse aún más: debido a la gravedad de los hechos, la Comisión Disciplinaria podría imponer sanciones extendidas que contemplen varias jornadas adicionales de suspensión.

La noche, que debía cerrar un clásico vibrante, terminó empañada por un episodio que reabre el debate sobre el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Mientras avanzan las investigaciones y se conocen los informes oficiales, la Liga BetPlay nuevamente se enfrenta al reto de sancionar con firmeza y enviar un mensaje claro sobre la importancia del juego limpio.