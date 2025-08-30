Así quedaron las casas en Soledad, Atlántico tras la emergencia por tornado

Durante el mediodía de este 30 de agosto, un vendaval con lluvias torrenciales dejó decenas de viviendas damnificadas en Soledad, Atlántico.

La comunidad reportó casas destechadas, árboles caídos y cortes en el servicio de electricidad. Autoridades locales implementaron medidas de emergencia ante el llamado de la ciudadanía.

Comunidad de Soledad contó lo ocurrido

“Me encerré, yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Arnulfo, vamos a meternos debajo de la cama. Fue algo horrible que pasamos”, contó a Noticias RCN Yolanda Cabeza, afectada por el tornado.

“Casas destechadas, inundados, enseres mojados y la idea es poder entregar a la alcaldía estos censos consolidados para que hagan la entrega de ayudas”, dijo a Noticias RCN el Mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil del Atlántico.

Esto dijo la Alcaldía de Soledad tras la emergencia

De acuerdo con el reporte de la administración municipal, durante la emergencia se atendieron 11 casos en distintos puntos de la ciudad.

La Alcaldía de Soledad aseguró que ya avanza en el censo de viviendas y zonas afectadas tras el vendaval. Por su parte, reportó que 10 barrios resultaron con afectaciones estructurales en viviendas, daños en la Institución Educativa Tajamar y vientos de hasta 60 km/h, caída de árboles, postes de energía y muros.