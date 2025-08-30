CANAL RCN
Colombia Video

Así quedaron las casas en Soledad, Atlántico tras la emergencia por tornado

La Alcaldía Municipal adelanta la caracterización de damnificados.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el mediodía de este 30 de agosto, un vendaval con lluvias torrenciales dejó decenas de viviendas damnificadas en Soledad, Atlántico.

La comunidad reportó casas destechadas, árboles caídos y cortes en el servicio de electricidad. Autoridades locales implementaron medidas de emergencia ante el llamado de la ciudadanía.

Comunidad de Soledad contó lo ocurrido

“Me encerré, yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Arnulfo, vamos a meternos debajo de la cama. Fue algo horrible que pasamos”, contó a Noticias RCN Yolanda Cabeza, afectada por el tornado.

“Casas destechadas, inundados, enseres mojados y la idea es poder entregar a la alcaldía estos censos consolidados para que hagan la entrega de ayudas”, dijo a Noticias RCN el Mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil del Atlántico.

Esto dijo la Alcaldía de Soledad tras la emergencia

De acuerdo con el reporte de la administración municipal, durante la emergencia se atendieron 11 casos en distintos puntos de la ciudad.

La Alcaldía de Soledad aseguró que ya avanza en el censo de viviendas y zonas afectadas tras el vendaval. Por su parte, reportó que 10 barrios resultaron con afectaciones estructurales en viviendas, daños en la Institución Educativa Tajamar y vientos de hasta 60 km/h, caída de árboles, postes de energía y muros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suiza

Luto en el periodismo colombiano: falleció Fredy Calvache, quien luchaba contra el cáncer

Ministerio de la Igualdad

Las presuntas inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero: ¿ahora es profesional?

Cundinamarca

Así será el homenaje para despedir a Valeria Afanador en Cajicá

Otras Noticias

Cuidado personal

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

El cabello rizado exige un tratamiento distinto, su estructura fina y aplanada lo hace propenso a la resequedad. Estas técnicas de definición devuelven la salud a cada hebra.

James Rodríguez

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia volvió a tener actividad antes de unirse a la concentración con el combinado nacional.

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Redes sociales

La Liendra rompió en llanto tras su regreso a redes sociales: "Volví a creer en mí"

Licencia de conducción

¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?