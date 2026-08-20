Primicia | Fiscalía investiga al defensor regional de Ocaña, sobrino de alias Silvana Guerrero, por presunta filtración de información al ELN

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por amenazas que involucra al actual defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, señalado en una denuncia de presuntamente haber filtrado información confidencial de líderes sociales y defensores de derechos humanos que habría terminado en manos del ELN.

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El parentesco de Ever Jesús Pallares con alias Silvana Guerrero

Noticias RCN también estableció que Pallares es sobrino de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero o Ana María, identificada por las autoridades como cabecilla pseudopolítica del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Fotografías muestran al funcionario junto a la guerrillera en actos relacionados con la entrega de personas secuestradas.

Alias Silvana Guerrero figura en un cartel oficial de los más buscados en el Catatumbo, donde se le atribuyen más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y 23.000 confinamientos.

Este vínculo familiar adquiere relevancia en la investigación, que busca establecer si existió algo más que una relación de parentesco y si hubo conexión con la estructura armada ilegal.

Filtración de información sobre líderes y defensores de derechos humanos

La denuncia advierte que desde la Defensoría Regional Ocaña se habría filtrado información reservada sobre líderes sociales y defensores, lo que coincide con un mensaje amenazante recibido el 12 de febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos. El texto, atribuido al Frente Nororiental del ELN, contenía detalles precisos de su labor humanitaria y jurídica, datos que —según el denunciante— solo conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional.

La Fiscalía deberá determinar cómo terminó esa información en manos del grupo armado y si fue utilizada para intimidar a defensores en la región. La denuncia también menciona a otros miembros de la familia Pallares y plantea la hipótesis de una posible estructura de infiltración dentro de entidades del Estado.

El documento solicita investigar delitos como revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas y abuso de autoridad, además de revisar vínculos contractuales y financieros.

Si se comprobara la hipótesis, se trataría de la penetración del ELN en una institución cuya misión es proteger a las víctimas y líderes sociales, lo que convertiría a la Defensoría en un punto de acceso para una organización armada ilegal.

La respuesta de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo confirmó que el defensor regional de Ocaña presentó su renuncia tras conocerse que la Fiscalía investiga conductas presuntamente atribuibles a su gestión. En un comunicado oficial, la entidad señaló que la dimisión busca “preservar la confianza institucional” y permitir que la acción judicial avance sin interferencias, al tiempo que ofreció plena colaboración a las autoridades competentes.

El pronunciamiento enfatizó que los vínculos de consanguinidad con personas responsables de crímenes no pueden ser usados para atribuir conductas a terceros, y reiteró que la Defensoría seguirá actuando con transparencia en defensa de los derechos humanos.

“Ninguna situación modificará ese compromiso ni nuestra labor en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, recalcó la entidad, subrayando su presencia permanente en el Catatumbo y el acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia.