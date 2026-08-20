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Exdefensor Ever Pallares responde a la denuncia sobre la presunta filtración de información al ELN

El exdefensor regional de Ocaña se refirió a las denuncias que lo acusan de filtrar dicha información y aseguró que en su momento se dedicó a solicitar medidas de protección para la persona afectada.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
01:54 p. m.
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Ever Jesús Pallares, quien renunció a su cargo como defensor regional del Pueblo en Ocaña, respondió a las denuncias conocidas en exclusiva por Noticias RCN que lo señalan de haber filtrado información confidencial al ELN sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales en el Catatumbo.

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En entrevista con Noticias RCN, aseguró que “nadie tiene por qué responder por conductas ajenas cometidas por otras personas, sean familiares o de otro tipo”.

Pallares reconoció su parentesco con alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, pero aclaró que se trata de “una prima que hace más de 30 años decidió tomar las armas”.

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Pallares defiende su trayectoria humanitaria

El exfuncionario destacó que lleva más de 15 años en labores de defensa de derechos humanos en el Catatumbo. “Con sacrificio y esfuerzo salí de una vereda de Teorama, víctima también de la violencia, y tomé el camino de proteger a las familias del Catatumbo”, afirmó.

Pallares recordó que promovió la alerta temprana 026 en 2024 para advertir sobre enfrentamientos entre grupos armados en la región y subrayó que todas sus acciones humanitarias estuvieron avaladas por la Defensoría del Pueblo.

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Respuesta a las denuncias

Frente a la investigación preliminar de la Fiscalía por amenazas, Pallares aseguró que no conoció la información mencionada en la denuncia y que su papel fue solicitar medidas de protección para el defensor de derechos humanos que denunció la filtración.

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“Tengo total transparencia y espero que la Fiscalía haga su trabajo, esclarezca e investigue”, dijo. Añadió que nunca intervino en el proceso judicial de la denuncia y que su gestión se limitó a tramitar medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección y la Policía.

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