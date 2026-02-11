¿Hay peligro de que haya escasez de ayudas en Córdoba? Autoridades entregan un balance

Córdoba está en crisis por las fuertes lluvias de los últimos días. El agua ha alcanzado niveles impensables y se ha llevado todo a su paso. El panorama es desolador, pero la esperanza por darle un giro a la situación se mantiene.

Noticias RCN conversó con el director de la Defensa Civil en el departamento, mayor Hugo Gómez, quien detalló en qué han avanzado las labores humanitarias y entrega de ayudas. Asimismo, destacó el apoyo de la ciudadanía.

¿En qué va la atención a los damnificados?

“Primero, agradecer a todo el pueblo colombiano por la solidaridad. Desde que inició el primer impacto con el inicio el desborde del río Sinú por la represa Urra, se activó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y con él han llegado acá todas las entidades del nivel nacional”.

“Han traído 60 hombres, cinco vehículos, carpas, plantas de agua y otros elementos que están en camino; con el fin de apoyar no solamente a la ciudad de Montería, sino a los diferentes municipios que fueron afectados”.

¿Cómo ha sido la distribución de las ayudas?

“Lo primero que hizo el pueblo fue el tema de la alimentación. Muchas personas acudieron con comida preparada o mercados”.

“En lo que respecta de las ayudas del nivel nacional, una vez instalado el puesto de mando unificado liderado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se empieza a recibir toda la información por parte de las alcaldías a través de sus oficinas de gestión de riesgo para poder ir determinando la cantidad de personas damnificadas en cada uno de los municipios”.

“En este momento, han llegado más de tres tractomulas que están siendo descargadas. Son más de 10.000 ayudas que llegaron ayer y serán redistribuidas”.

¿Hay riesgo de que haya escasez de ayudas?

“Es un proceso de logística. No han escaseado las ayudas, sino que tal vez muchas personas que lo están haciendo de manera independiente, sin de pronto tener una coordinación con sus respectivas alcaldías, pues están acudiendo al mismo sitio”.

“Sí sería una recomendación para todas estas personas que de manera voluntaria y particular lo están haciendo, que se coordinen con las oficinas de gestión de riesgo de cada uno de sus municipios para que ellos les indiquen en qué veredas faltan ayudas, porque igual las alcaldías están enviando ayudas a las veredas”.

¿Cómo ha sido la coordinación de vehículos?

“La Defensa Civil forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y a la vez pertenecemos al Ministerio de Defensa. Entonces, este transporte, ese primer apoyo que recibimos, como fueron tres botes adicionales y 60 personas; se hizo en coordinación con un vuelo de apoyo que suministró la Fuerza Aérea”.

“De igual manera, vienen en camino ayudas de las que entrega la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo apoyadas en vehículos de la Defensa Civil, que van a llegar acá al departamento para también formar parte de esa red de distribución de ayudas”.