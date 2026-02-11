Cierran servicios en sedes judiciales de Córdoba tras emergencia invernal: funcionarios perdieron todo

La emergencia invernal en el departamento de Córdoba no solo dejó viviendas anegadas y familias damnificadas. También impactó directamente el funcionamiento de la Rama Judicial.

En este momento, varios despachos judiciales permanecen cerrados y el retorno a la normalidad es complejo. La situación afecta tanto a ciudadanos que requieren trámites o están en medio de procesos judiciales, como a los propios funcionarios que hoy enfrentan pérdidas totales.

Solo en Montería se reportan 127 servidores judiciales afectados por las inundaciones.

Cierran servicios en sedes judiciales de Córdoba tras emergencia invernal

Las sedes judiciales en Córdoba presentan afectaciones estructurales a causa de la emergencia. Algunas de ellas tienen suspendida la atención al público debido a las condiciones en que quedaron tras las inundaciones.

De acuerdo con la información entregada, son seis sedes las que actualmente presentan problemas o dificultades para prestar el servicio. Entre estas se encuentra la sede de Ayapel, donde también se reporta una situación crítica.

Además de los daños en infraestructura, el impacto humano es significativo. 127 servidores judiciales lo perdieron todo. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa:

127 de nuestros servidores y servidoras judiciales han sido afectados por esta emergencia invernal. Lo han perdido todo, perdieron sus viviendas, fueron anegadas totalmente por el agua. El director seccional está con toda la coordinación para hacer las reparaciones y adecuaciones necesarias para que pueda haber acceso y atención al usuario en la medida que las condiciones de la emergencia lo permitan.

Las viviendas de estos funcionarios quedaron totalmente cubiertas por el agua, según lo informado.

¿Cuándo se normalizarán los servicios?

Mientras tanto, el director seccional adelanta labores de coordinación para realizar reparaciones y adecuaciones que permitan restablecer el acceso y la atención a los usuarios cuando las condiciones de la emergencia lo permitan.

El cierre de despachos y la suspensión del servicio generan un impacto directo en la administración de justicia en el departamento. Personas con procesos en curso o trámites pendientes enfrentan ahora limitaciones adicionales debido a la situación climática.

Por ahora, la normalización del servicio judicial dependerá de la evolución de la emergencia invernal y de las condiciones que permitan reabrir las sedes afectadas.