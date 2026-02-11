VIDEO | Momento exacto en el que un hombre en moto le disparó a quemarropa a policía en Medellín

A través de X, el alcalde Federico Gutiérrez hizo una grave denuncia. Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que le dispararon a unos policías que estaban patrullando.

El hecho se presentó pasadas las 9:40 p.m. del martes 10 de febrero en el sector de Aranjuez, concretamente en la carrera 47 con calle 69. De acuerdo con lo informado por el mandatario, los uniformados le hicieron la señal de pare a una motocicleta que parecía sospechosa.

Neutralizaron al primero y capturaron al cómplice

La idea era hacer un registro habitual y la moto acató la orden. Sin embargo, el parrillero se bajó, sacó una pistola y disparó. Posteriormente, salió corriendo, pero pudo ser neutralizado. Le encontraron un revólver calibre 38 y capturaron a su cómplice, un joven de 19 años.

Los uniformados fueron llevados a un centro médico para que les realizaran los respectivos chequeos.

Mega operativo en el centro

“En Medellín no vamos a retroceder frente a la delincuencia. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida y la seguridad de nuestra gente”, señaló el alcalde al dar a conocer el video.

En las últimas horas, las autoridades en la capital antioqueña pusieron en marcha un operativo que resultó con la captura de 13 personas, quienes eran buscadas por múltiples delitos, como lesiones personales, receptación, hurto, porte de armas y venta de drogas.

Además, hubo 370 armas blancas, 320 dosis, dinero en efectivo (incluyendo dólares) y celulares que fueron puestos a disposición de la Policía. Los uniformados centraron su operativo en más de 30 locales y tres hoteles. Asimismo, se impusieron 178 comparendos y 30 ciudadanos fueron llevados al Centro de Traslado por Protección (CTP).

Con respecto a los locales que fueron intervenidos, se supo que ocho recibieron una suspensión y tres hoteles quedaron cerrados. Se evidenciaron irregularidades y situaciones opuestas a la ley.