Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión por el delito de soborno en actuación penal

El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá condenó a siete años de prisión domiciliaria a Diego Javier Cadena Ramírez, señalado por ofrecer coimas para cambiar las versiones de testigos y ex paramilitares encarcelados cuando fue la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El pasado 15 de agosto, el juez Javier Moreno halló culpable a Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal.

El abogado Iván Cancino, defensa de Diego Cadena, pidió este martes la pena mínima de 6 años de privación de la libertad para el ex abogado, por el delito de soborno en la actuación penal. Cancino pidió prisión domiciliaria y que no se dicte orden de captura, hasta que la sentencia quede en firme en Casación Penal.

Una vez conocida la condena, el abogado de Diego Cadena anunció que apelará la decisión.

Noticia en desarrollo…