Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación
El Inpec recibió la boleta de libertad ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá en favor del expresidente, condenado a 12 años de prisión, tras decisión favorable de tutela en primera instancia.
Noticias RCN
02:24 p. m.
En las últimas horas, el Inpec fue notificado de manera formal con la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, firmada por la jueza Sandra Heredia, quien había decidido privarlo de manera inmediata de su libertad, tras la lectura de su condena.
La libertad del exmandatario se materializa luego de la decisión favorable del Tribunal Superior de Bogotá, a una tutela interpuesta por la defensa, donde argumenta que la juez Heredia basó sus argumentos de manera subjetiva y también con una argumentación vaga.
Asimismo, el altor tribunal indicó que se privó de la libertad a Uribe Vélez teniendo en cuenta riesgos futuros.
Noticia en desarrollo… Más información, en breve.