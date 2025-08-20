Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación

En las últimas horas, el Inpec fue notificado de manera formal con la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, firmada por la jueza Sandra Heredia, quien había decidido privarlo de manera inmediata de su libertad, tras la lectura de su condena.

La libertad del exmandatario se materializa luego de la decisión favorable del Tribunal Superior de Bogotá, a una tutela interpuesta por la defensa, donde argumenta que la juez Heredia basó sus argumentos de manera subjetiva y también con una argumentación vaga.

Asimismo, el altor tribunal indicó que se privó de la libertad a Uribe Vélez teniendo en cuenta riesgos futuros.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.