Jhonier Leal está "bajo la mira" y piden protegerlo en la cárcel

Siguen conociéndose detalles del caso que se adelanta contra Jhonier Leal, señalado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández. Para esta ocasión, la defensa del acusado solicitó protección especial argumentando que se encuentra “bajo la mira de los medios de comunicación y la sociedad en general”.

“Solicito de manera atenta y respetuosa la protección de los derechos fundamentales que le asisten a mi defendido en razón al traslado al centro carcelario y penitenciario que eventualmente fuere realizado por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, como resultado de la continuación del proceso penal que cursa en contra de mi defendido”.

Defensa de Jhonier Leal teme por su seguridad

La petición se da luego de que Jhonier Leal, en un giro inesperado, se declarara inocente del crimen y asegurara que fue presionado al momento de confesar haber sido el responsable del asesinato.

Posteriormente, el ente acusador solicitó que Leal, quien se encuentra retenido en el búnker de la Fiscalía, fuera trasladado a la cárcel La Picota o La Modelo mientras se adelanta el juicio en su contra por homicidio agravado en concurso heterogéneo y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

“Esta defensa y su círculo familiar teme por la vida e integridad del señor Leal Hernández dentro del centro de reclusión al que sea dirigido, ya que ha sido objeto de múltiples amenazas anónimas, incluso desde antes de que este fuera privado de la libertad”.

Según la defensa de Leal, ha recibido amenazas en las que señalan que atentarían contra su vida y estabilidad emocional “como producto del odio social derivado de la información emitida por los medios de comunicación”.

Así las cosas, piden a la Procuraduría, el Inpec y la Fiscalía, otorgar protección a Jhonier Leal al interior del centro de reclusión a donde sea trasladado.

Jhonier Leal cambia su versión y asegura inocencia

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”.