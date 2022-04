Una carta, la prueba que revela que Jhonier Leal sí es culpable

La historia del homicidio de Mauricio Leal y su mamá no termina, incluso, es cada vez más sorprendente. Este 22 de abril, Jhonier Leal, quien hace tres meses había confesado el crimen, cambió su versión y dijo que es inocente, según él, no mató a su hermano ni a su madre.

Durante la audiencia usó una palabra que suena mucho por estos días: entrampamiento.

Leal aseguró que fue presionado, sin embargo, Noticias RCN conoció en exclusiva una carta que firmó el 18 de enero en la que señala que acepta la responsabilidad en los hechos y que estaba debidamente asesorado por su abogado defensor.

La carta firmada por Jhonier Leal

El momento en que Jhonier Leal se declaró inocente

“Ahora estoy más claro y consciente y en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer (21 de abril) tomé la firme decisión – se lo hice saber a mi abogada – de renunciar a este preacuerdo”. Fueron las palabras de Leal.

En esta intervención durante la audiencia de sentencia condenatoria, también aseguró ser “inocente”.

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”.