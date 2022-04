¿Qué va a pasar con el proceso contra Jhonier Leal luego de retractarse?

Con la decisión de Jhonier Leal de retractarse de haber asesinado a su mamá y hermano Mauricio Leal, el caso da un nuevo giro. El 20 de mayo la juez del caso deberá definir el 20 de si acepta o no la suscripción del acuerdo.

En virtud de la retractación unilateral abogados penalistas consideran que la juez tendría una única alternativa de devolver el preacuerdo presentado por la Fiscalía y defensa.

“Es posible, es oportuna, no se requiere acreditar violación de garantías fundamentales”, indicó Marlon Díaz, abogado penalista.

Otro de los escenarios que podría presentarse ante la caída del preacuerdo es la obligación de la Fiscalía de presentar un escrito de acusación por homicidio agravado teniendo en cuenta las 203 pruebas que hay en su contra.

El abogado penalista, Ricardo Burgos, explicó que en este caso “seguirá entonces el procedimiento ante un juez de conocimiento de Bogotá quien definirá en últimas, después de un juicio oral, se determinará si efectivamente fue quien le quitó la vida a su hermano y a su madre”.



Expertos aseguran que ante la actitud dilatoria y desleal de Jhonier estaría expuesto a pagar la pena máxima, es decir, “una pena de entre 45 y 50 años de risión sin ningún tipo de beneficio una vez sea condenado en un juicio oral”, señaló Sócrates Saavedra”, abogado penalista y profesor.

Entre tanto, en caso de ir a una acusación la Fiscalía desplegará nuevas actividades investigativas para demostrar su presunta responsabilidad donde se harán cotejos de voz en los mensajes de texto enviados por Mauricio Leal en las últimas horas con vida y los videos de cámaras de seguridad que son relevantes en el caso.

Jhonier Leal se volvió a declarar inocente

Después de que en enero Jhonier aceptó haber sido el responsable del crimen de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, este viernes en audiencia dijo que se trató de un entrampamiento y que no los mató.



Aseguró que fue presionado y que lo único que ha hecho en su vida es servir a la comunidad y trabajar honestamente.

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla (...) siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”.

Además dijo que ahora estando "más claro y consciente" tomó la decisión de renunciar al preacuerdo que había adelantado con la Fiscalía.