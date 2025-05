Defensa de Sandra Ortiz pide a la Fiscalía retractarse de cerrar la puerta a un principio de oportunidad

Oswaldo Medina, abogado de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, se pronunció públicamente luego de que desde la Fiscalía cerraran la puerta a un principio de oportunidad por inmunidad, al mismo tiempo que rechazó declaraciones hechas desde el ente acusador con relación a presiones o amenazas.

RELACIONADO Sandra Ortiz responde luego que la Fiscalía le cerrara la posibilidad del principio de oportunidad

La fiscal María Cristina Patiño manifestó que no iban a aceptar más "chantajes y amenazas de Ortiz". Indicó que "lo que hace con la Fiscalía, es que ella las entrega a cambio de una inmunidad total, que, frente a la gravedad del delito y la fortaleza de la prueba, no se compadece y por tanto no habrá principio de oportunidad".

"Estos principios de oportunidad se fundamentan en primer lugar en la confianza y en segundo lugar en la veracidad de la prueba", dijo la fiscal.

No sentimos que podemos confiar en una persona que varía, que es errática, que sale a los medios, que entrega información que debería haber sido confidencial hasta que se terminaran las negociaciones y además la prueba, la verdad, es deleznable

¿Qué responden desde la defensa de Sandra Ortiz?

Inicialmente, el abogado desmintió que su defendida o alguien de su equipo de trabajo hayan "amenazado, presionado, chantajeado y mucho menos constreñido a los dos fiscales delegados" para la investigación en curso.

Por otro lado, comentó que las pruebas presentadas se enmarcan dentro de la legalidad y la veracidad, pero que debido a la postura de la Fiscalía, recordó que son los jueces quienes deben valorar estos elementos.

"Serán las autoridades judiciales las que les den el valor probatorio correspondiente, toda vez que la Fiscalía recauda elementos, pero quien los debe valorar en un juicio, si son y tienen capacidad demostrativa, son los jueces de la República".

El llamado a la Fiscalía en el caso de Sandra Ortiz

Por otro lado, Medina pidió al ente acusador retractarse tras las declaraciones entregadas en las que cerraban la posibilidad a un principio de oportunidad.

RELACIONADO Fiscalía cierra la puerta a un principio de oportunidad por inmunidad para Sandra Ortiz en caso UNGRD

La Fiscalía analizó las actuaciones de Ortiz. "No es suficiente la carga suasoria de lo que ella entrega y que considerando la gravedad de los delitos, por los cuales ella es procesada, frente a la información que ella ofrece, realmente no existe esa esa posibilidad de acceder a la imposición de ella de una inmunidad total".