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Juez ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados en Guaviare

La decisión provisional responde a tutela que busca proteger los derechos de los menores en medio de la ofensiva contra las organizaciones armadas.

Juez ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados en Guaviare
Foto: diseñada por Magnific / captura de pantalla del fallo.

María Fernanda Correa

septiembre 03 de 2026
12:15 p. m.
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En las últimas horas, un juez del Circuito Penal de San José del Guaviare ordenó la suspensión temporal de los bombardeos militares en ese departamento.

Se trata de una medida provisional que busca proteger los derechos fundamentales de la población, especialmente de los menores, mientras se resuelve de fondo la acción de tutela presentada contra la Presidencia y otras entidades del Estado.

En primicia, Noticias RCN conoció que el juez acogió los argumentos de líderes sociales de la región que solicitaron medidas de protección para la niñez en esta zona del país, afectada por operaciones militares en el marco del conflicto armado.

La suspensión provisional de los bombardeos se mantendrá hasta que el juzgado emita un fallo de fondo sobre la tutela.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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