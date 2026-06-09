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Colombia

Cayó cargamento de 676 kilos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá

La actitud nerviosa de las dos personas que viajaban en el vehículo llamó la atención de los uniformados y generó sospechas sobre el posible transporte de elementos ilícitos.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
10:08 a. m.
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Un operativo de control adelantado por la Policía permitió interceptar un vehículo de transporte público que movilizaba un millonario cargamento de marihuana en la vía que comunica a Girardot con Bogotá, en Cundinamarca. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas que se desplazaban en el automotor.

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Vehículo transportaba 676 kilos de marihuana

El procedimiento fue realizado por uniformados del Departamento de Policía Cundinamarca, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes adelantaban actividades de vigilancia y control en las carreteras del departamento.

La intervención tuvo lugar en el kilómetro 51, sector de la báscula, donde los policías detuvieron el vehículo para realizar una inspección. De acuerdo con las autoridades, la actitud nerviosa de las dos personas que viajaban en el automotor llamó la atención de los uniformados y generó sospechas sobre el posible transporte de elementos ilícitos.

Ante esta situación, los agentes decidieron realizar un registro más detallado del vehículo. Durante la inspección encontraron varias cajas de cartón que habían sido utilizadas para ocultar el cargamento.

En el interior de las cajas había numerosos paquetes envueltos en papel vinipel. Al verificar su contenido, los uniformados establecieron que se trataba de marihuana.

En total, las autoridades reportaron la incautación de 676 kilogramos de este estupefaciente, que eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento.

El operativo terminó además con la captura de las dos personas que se movilizaban en el vehículo. El automotor fue inmovilizado y quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del procedimiento judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar el proceso correspondiente. Los capturados tendrán que responder, inicialmente, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Golpe al narcotráfico en la Amazonía: incautan más de 3,7 toneladas de marihuana

En dos operativos realizados en El Encanto, Amazonas, la Armada Nacional, por medio de la Fuerza Naval de la Amazonía, logró incautar 3.731 kilogramos de marihuana.

El resultado fue destacado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló que el decomiso evita que una cantidad importante de sustancias ilícitas llegue a las calles y que los recursos obtenidos de su comercialización terminen fortaleciendo las finanzas de grupos criminales.

De acuerdo con el mandatario, las operaciones hacen parte de una estrategia de la Fuerza Pública encaminada a impedir que los ríos, corredores fronterizos y zonas estratégicas del sur del país sean aprovechados por las estructuras del narcotráfico para movilizar y distribuir estupefacientes.

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