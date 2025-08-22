Defensora del Pueblo se pronuncia sobre atentado en Cali: “El escenario de riesgo ha evolucionado”

El reciente atentado terrorista en Cali, que dejó un saldo de 6 muertos y 72 heridos, ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

RELACIONADO Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar

La defensora del pueblo, Iris Marín, en diálogo con Noticias RCN, ha revelado detalles alarmantes sobre la situación de seguridad en la región.

¿Qué reporte tienen sobre el atentado?

“Tenemos el reporte de que son seis personas que murieron, 72 que se encuentran heridas. Hay varias personas que se encuentran en estado crítico y hay dos personas que se encuentran desaparecidas o por lo menos en la noche cuando terminó el Consejo de Seguridad, estaban desaparecidas".

“Es una situación que venimos monitoreando desde el sistema de alertas tempranas, hay una alerta activa en Cali, que es la alerta 01 de 2022. Nosotros en el monitoreo estamos viendo un agravamiento de la situación porque se han presentado varios hechos. El año pasado, en marzo del 2024, se suspendieron los diálogos con las disidencias de ‘(Iván) Mordisco’; esto dio lugar al fraccionamiento entre su línea y la de ‘Calarcá’. ‘Mordisco’ ha tenido una expansión territorial como todos los grupos armados en Colombia”.

“Este es un corredor que va hacia Jamundí y luego hacia el Bajo Calima, toda esa zona empieza a entrar en un control bien importante de parte de este grupo armado, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Mordisco’. La Fuerza Pública ha emprendido una ofensiva en los últimos meses también muy importante, de ahí hasta lo que va hasta López de Micay, pero este grupo se está resistiendo de una manera que es bastante violatoria del derecho internacional humanitario”

¿Le han hecho seguimiento a la situación?

“Sí, nosotros hemos venido haciendo monitoreo de la alerta temprana. Lo que nosotros hemos llamado tanto al Gobierno nacional como los gobiernos territoriales, es que hagamos una revisión en conjunto de las alertas tempranas, además empieza a colindar con otras zonas de expansión de los grupos y es importante tener en cuenta este diagnóstico y las recomendaciones”.