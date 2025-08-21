¡Desgarrador! Menor de 17 años entre los muertos del cruel atentado en Cali: iba con su mamá

Los heridos del atentado con un ‘camión bomba’ perpetrado a pocos metros de la Escuela Militar de Aviación en Cali, registrado en plena hora pico la tarde de este 21 de agosto, fueron trasladados a varios centros médicos, según la gravedad de las heridas.

En la base área Marco Fidel Suárez y en la clínica trauma oriente se están atendiendo varios de los heridos, varios de ellos están siendo remitidos a clínicas de toda la ciudad y también de la red pública.

Los familiares de los heridos se encuentran llegando a los centros hospitalarios en total desespero. Preguntan por sus familiares y el panorama termina siendo devastador.

Menor de 17 años que iba junto a su madre murió tras atentado en Cali

Los hospitales están abarrotados de familiares desesperados buscando conocer el estado de salud de los heridos. Algunos se enteran de la muerte de sus hijos o amigos de manera devastadora.

Víctor muñoz, familiar de un menor de 17 años que hace parte de las víctimas mortales del atentado aseguró que el joven iba junto a su madre que quedó gravemente herida.

Él tenía 17 años. Él venía, iba para el centro para comprar unos implementos de peluquería y venía con la mamá. Entonces ahí los cogió el impacto. La mamá resultó muy malherida ya la trasladaron. No sé para qué clínica para que lo trasladaron y él falleció. Recibió todo el impacto en el pecho.

El hospital Primitivo Iglesias y la clínica Trauma Oriente es donde atienden a más de la mitad de los heridos y donde los familiares llegan desesperados.

“Tengo a mi hermano menor, él estaba cerca al lugar de la explosión y me alcanzó a llamar cuando fue la detonación que había quedado muy aturdido, muy desorientado, muy nervioso, entonces alcancé a llegar al sitio cuando llegué pues ya estaba lleno de humo explosión”, indicó Julián Medina, familiar de uno de los 64 heridos.

La angustia de familiares que tienen heridos en hospitales

El temor es inminente en Cali. Autoridades de salud confirman que son 64 las personas heridas que son atendidas en centros hospitalarios de la ciudad.

Yo me imaginé lo peor, es que la escena de la situación se veía muy fea, se veía muy fea, soldados corriendo de aquí para allá, ambulancias, gente corriendo, heridos.

Este atroz ataque sería atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, según indicó la Fiscalía que, además, confirmó la captura de dos personas.