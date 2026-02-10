Capacidad de atención en comisarías de familia en Bogotá se duplicó: atenderán a víctimas de violencia hasta las 11:00 p.m.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del secretario de Integración Social, Roberto Angulo, y la secretaria de la Mujer, Laura Tami, presentó el lunes, 9 de febrero, el Plan de Respuesta Inmediata y Horarios Extendidos (PRIH), con el que la ciudad duplica su capacidad de atención a víctimas de violencia en el contexto familiar con nuevos despachos y una ampliación en el horario, hasta las 11:00 p.m.

El PRIH pretende mejorar los tiempos de respuesta, evitar que el denunciante sea revictimizado o que tenga que esperar al día siguiente para recibir medidas de protección.

¿Cuántas personas fueron atendidas en las comisarías de familia en Bogotá en 2025?

En el 2025, el personal calificado de las comisarías de familia, que incluye a psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos y comisarios, atendió a 145.351 personas. De ellas, al menos 45.749 reportaron situaciones de violencia en sus hogares, siendo en el 71% de los casos mujeres y en el 33% menores de edad.

Según el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, "Las Comisarías de Familia están en el núcleo de la política social de la Alcaldía de Bogotá, ofrecen un servicio multidimensional y conecta con los servicios de otros sectores como la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, Policía, Fiscalía y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ)".

Cinco nuevas comisarías fueron abiertas:

Con el PRIH, además, cinco nuevas comisarías de familia en modalidad semipermanente fueron abiertas en las localidades de Bosa, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme y Suba, pero aún faltan, para cumplir la meta de la Administración Galán.

En palabras del alcalde, “nos pusimos la meta de hacer una ampliación de las capacidades de las Comisarías de Familia, algo que no se había visto en los últimos 20 años en Bogotá, ya llegamos a 57 equipos comisariales, la meta es llegar a 67. Con estos equipos llegaremos a lugares donde no hay Comisaría, además ampliamos horarios y reforzamos equipos”.