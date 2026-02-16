Medellín hace un llamado a dejar de verter residuos en quebradas ante el riesgo por desbordamientos: han impuesto 78 multas

En medio de la situación de emergencia a la que se enfrenta Medellín por cuenta de las lluvias, se conoció el video de un hombre tirando escombros de una obra a la quebrada La Rosa.

Ocurrió en el barrio Santa Cruz de la capital antioqueña, en donde vecinos del sector grabaron lo ocurrido y lo hicieron llegar, a manera de denuncia, a las autoridades, debido a que acciones de este tipo pueden aumentar el riesgo por desbordamientos.

Así lo expuso el alcalde, Federico Gutiérrez, al referirse a la emergencia generada por las lluvias en la ciudad: “Es una irresponsabilidad lo que están haciendo, lo que hicieron. Yo le pido a la gente que tengamos algo de conciencia, estamos haciendo un esfuerzo muy grande”.

874 metros de residuos y 78 comparendos ¿Qué está ocurriendo en Medellín?

En lo que va del 2026, las autoridades han retirado cerca de 874 metros cúbicos de residuos, incluyendo colchones, muebles, bicicletas e, incluso, inodoros de las quebradas que atraviesan la capital antioqueña.

En respuesta, se han impuesto 78 comparendos, por un valor de 1’865.600 pesos colombianos a los responsables, pero, aun así se siguen conociendo casos como el de Santa Cruz y el que el alcalde situó cerca del Jardín Botánico de la ciudad:

“Vimos a un tipo muy feliz saliendo de una casa con un colchón al hombro y con otro amigo lo fue tirando ahí en vía pública como si nada. Uno de nuestros gestores ambientales en la zona le llamó la atención y fue agredido por esta gente”.

Antioquia entre los ocho departamentos por los que fue decretada la emergencia económica:

El frente frío que viaja desde el norte del continente ha generado una emergencia en al menos ocho de los 32 departamentos del país. En Medellín llegó a llover en 45 minutos lo que debía llover en todo enero; lo que, sumado a otras situaciones de este tipo, llevó al Gobierno Nacional a incluir a Antioquia en su decreto de emergencia económica:

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó”, se lee en el texto, con fecha del 11 de febrero de 2026.