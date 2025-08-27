CANAL RCN
Colombia Video

Revelan cómo se planeó el atroz atentado contra la Escuela de Aviación en Cali

El atentado con un camión cargado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali dejó seis muertos y más de 70 heridos.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció la audiencia de imputación contra alias Sebastián y alias El Mono, señalados de activar el carro cargado con explosivos en el barrio La Base, a escasos metros de la Escuela de Aviación de Cali, el pasado 21 de agosto.

Un día antes del ataque terrorista que dejó seis personas muertas, los capturados hicieron reconocimiento de la zona.

Durante la audiencia, capturados intentaron hacerle creer a la justicia que eran electricistas.

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos
RELACIONADO

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos

Así se planeó el atroz ataque terrorista en Escuela de Aviación en Cali

El atentado contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, perpetrado por las disidencias de las Farc, se planeó detalle por detalle, así lo reveló la Fiscalía. Alias Sebastián y alias El Mono, quienes detonaron los explosivos, relataron crueles detalles.

En las audiencias a las que tuvo acceso Noticias RCN, la justicia reveló cómo un día antes de los hechos, Walter Yonda, conocido como alias Sebastián, hizo reconocimiento de la zona y habría sido llevado por un hombre desconocido.

El propio Walter Esteban que está indicando que ni siquiera le dieron a conocer el nombre de la persona con la que él tuvo comunicación.

Los dos capturados fueron requeridos por el comandante de la zona para la detonación, y traídos desde Jamundí, a Cali, para concretar el hecho criminal.

Ustedes al momento de detonar ese rodante y ocasionar el deceso de las personas antes mencionadas, afectaron ese bien jurídico de las personas protegido por el Derecho Internacional Humanitario sin que existiera una justa causa.

Terroristas que detonaron ‘camión bomba’ en Cali no se conocían y buscaban engañar a la justicia

Aunque según la investigación, los dos hombres no se conocen entre sí, dos desmovilizados del grupo armado han sido clave en medio de la investigación para revelar que sí hacen parte de la disidencia Jaime Martínez.

“Este segundo declarante dice que él se vincula a una organización al margen de la ley en el Tolima”, indicó la Fiscalía.

Dos capturados por el atroz atentado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali
RELACIONADO

Dos capturados por el atroz atentado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali

Los detenidos trataron de hacerle creer a la justicia que trabajaban como electricistas

-Capturado 1: Trabajo en los oficios diarios

-Fiscal: ¿A qué se dedica usted?

-Capturado 2: Electricista

Dependiendo del sitio en el que se encuentren, el rol que se les designa por cada uno de los comandantes de zona donde se encuentre. En este caso, fueron comisionados para que integrantes de la organización para que dejaran esos carros con esos explosivos.

Para la Fiscalía no hay duda de que, además de querer afectar la seguridad de las fuerzas militares, también hubo afectación para la sociedad, con un saldo de seis personas fallecidas y más de 70 heridos.

Así puede donar para ayudar a los afectados tras el atentado de Cali
RELACIONADO

Así puede donar para ayudar a los afectados tras el atentado de Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Paramédicos que secuestraron a comerciante en ambulancia fueron ubicados por la Policía de Bogotá

Cartagena

Acto de intolerancia entre hinchas del Real Cartagena y Millonarios: una pareja resultó herida

UNGRD

Corte Suprema llama a juicio a Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

Otras Noticias

Artistas

Luto en el cine: falleció una de las grandes leyendas internacionales a los 79 años

El cine internacional está de luto tras la muerte de una de sus grandes leyendas, figura del séptimo arte español y referente en la obra de Pedro Almodóvar.

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?

El parásito que se alimenta de tejido vivo ha causado consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto