Revelan cómo se planeó el atroz atentado contra la Escuela de Aviación en Cali

Noticias RCN conoció la audiencia de imputación contra alias Sebastián y alias El Mono, señalados de activar el carro cargado con explosivos en el barrio La Base, a escasos metros de la Escuela de Aviación de Cali, el pasado 21 de agosto.

Un día antes del ataque terrorista que dejó seis personas muertas, los capturados hicieron reconocimiento de la zona.

Durante la audiencia, capturados intentaron hacerle creer a la justicia que eran electricistas.

Así se planeó el atroz ataque terrorista en Escuela de Aviación en Cali

El atentado contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, perpetrado por las disidencias de las Farc, se planeó detalle por detalle, así lo reveló la Fiscalía. Alias Sebastián y alias El Mono, quienes detonaron los explosivos, relataron crueles detalles.

En las audiencias a las que tuvo acceso Noticias RCN, la justicia reveló cómo un día antes de los hechos, Walter Yonda, conocido como alias Sebastián, hizo reconocimiento de la zona y habría sido llevado por un hombre desconocido.

El propio Walter Esteban que está indicando que ni siquiera le dieron a conocer el nombre de la persona con la que él tuvo comunicación.

Los dos capturados fueron requeridos por el comandante de la zona para la detonación, y traídos desde Jamundí, a Cali, para concretar el hecho criminal.

Ustedes al momento de detonar ese rodante y ocasionar el deceso de las personas antes mencionadas, afectaron ese bien jurídico de las personas protegido por el Derecho Internacional Humanitario sin que existiera una justa causa.

Terroristas que detonaron ‘camión bomba’ en Cali no se conocían y buscaban engañar a la justicia

Aunque según la investigación, los dos hombres no se conocen entre sí, dos desmovilizados del grupo armado han sido clave en medio de la investigación para revelar que sí hacen parte de la disidencia Jaime Martínez.

“Este segundo declarante dice que él se vincula a una organización al margen de la ley en el Tolima”, indicó la Fiscalía.

Los detenidos trataron de hacerle creer a la justicia que trabajaban como electricistas

-Capturado 1: Trabajo en los oficios diarios

-Fiscal: ¿A qué se dedica usted?

-Capturado 2: Electricista

Dependiendo del sitio en el que se encuentren, el rol que se les designa por cada uno de los comandantes de zona donde se encuentre. En este caso, fueron comisionados para que integrantes de la organización para que dejaran esos carros con esos explosivos.

Para la Fiscalía no hay duda de que, además de querer afectar la seguridad de las fuerzas militares, también hubo afectación para la sociedad, con un saldo de seis personas fallecidas y más de 70 heridos.