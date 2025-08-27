Tras atentado en Cali, hombre perdió a su hijo y ruega por la recuperación de su hermana

Alexander Zúñiga jamás podrá recuperarse del atentado con cilindros bomba en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el pasado jueves, 21 de agosto.

Entre las seis víctimas fatales se encuentra su hijo, John Alexander Zúñiga, de 24 años, y entre los más de 70 heridos se encuentra su hermana, de 45, que lucha por su vida en un centro médico del Valle del Cauca.

Por su ubicación, ambos resultaron gravemente heridos cuando un camión cargado con cilindros bomba detonó sobre la calle octava.

Tres de las 38 víctimas que aún siguen hospitalizadas se encuentran en estado crítico, entre ellas, la hermana de Alexander; una madre cabeza de familia que sacó adelante a sus dos hijos vendiendo productos por catálogo.

En las últimas horas y, debido a la gravedad de sus heridas, tuvieron que someterla a un procedimiento médico que podría cambiar su mundo, si sobrevive la tragedia:

“Le metieron tornillos, que una cosa, que la otra y ayer, a las 8:30 de la noche, me dijeron que no podían salvarle un bracito, que me pedían autorización para amputárselo, porque ahora soy cabeza de familia”.

Como su hermana, Alexander fue padre soltero: esta es su historia

En entrevista con Noticias RCN, Alexander recordó el momento en el que se enteró sobre la muerte de su hijo: “Yo no hacía sino gritar: ¿Y mi hijo?, ¿mi hijo, mano? Ya han pasado unos días y ya no tengo lagrimas para llorar, he tenido que sacar valor”.

No hace mucho había llegado de España y tenía intenciones de seguir trabajando para ayudar a su familia:

“Yo estaba muy contento, porque fui padre y madre para ese muchacho. Yo vivía con una muchacha y me lo dejó con tres meses de nacido. Puedo decir que era un jovencito decente, bueno… el trabajó en la Secretaría de Bienestar Social acá en Cali. Era estudioso y trabajador. Me ayudaba como un berraco”, lamentó Alexander, que intenta reponerse de la tragedia, de la que muchas familias son víctimas en Cali.