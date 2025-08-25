CANAL RCN
Colombia

Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos en Valle del Cauca

La Alerta Temprana de Inminencia alertó la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
04:45 p. m.
La Defensoría del Pueblo emitió este lunes 25 de agosto una Alerta Temprana de Inminencia en municipios de Valle del Cauca como Riofrío, Trujillo y Bolívar ante los graves riesgos de violaciones de los derechos humanos.

De acuerdo con el documento, estos territorios enfrentan un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

Los riesgos que enfrenta la comunidad de Valle del Cauca

“El escenario actual combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios. Las comunidades enfrentan un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas”, explica la Defensoría.

Las recomendaciones de la Defensoría para atender la situación en Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio del Interior para que lidere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) con el objetivo de articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable.

También especificó que el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, refuercen su presencia y control territorial por medio de patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado colombiano, para que las recomendaciones contenidas en esta alerta, sean atendidas de manera inmediata y articulada. La vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar dependen de una respuesta efectiva, oportuna y coordinada”, finaliza el comunicado de la Defensoría.

