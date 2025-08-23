Fiscalía acusa de homicidio a dos guerrilleros por ataque con camión bomba en Cali

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos de homicidio agravado y otros delitos a dos integrantes de las disidencias de las FARC, capturados tras el ataque con un camión bomba en Cali que dejó seis civiles muertos y más de 60 heridos.

Los señalados son Walter Yonda y Carlos Obando Aguirre, miembros del Frente Jaime Martínez, adscrito al Estado Mayor Central (EMC). Según el ente acusador, ambos habrían participado en el transporte y activación de dos vehículos cargados con cilindros explosivos y granadas de mortero. Uno de los camiones explotó el jueves frente a la Escuela de Aviación Militar de Cali.

Ola de violencia en el país

El atentado en Cali se registró el mismo día en que otro grupo armado derribó un helicóptero de la Policía en Antioquia con drones y rifles, dejando 13 uniformados muertos. Estos hechos hacen parte de la que ha sido calificada como la peor crisis de violencia en la última década en Colombia.

Las autoridades atribuyen los ataques a facciones disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 y que actualmente se disputan el control de economías ilegales como el narcotráfico y la minería.

Capturas y acciones del Gobierno

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura de Diomar Mancilla, otro integrante de la columna Jaime Martínez, a quien se le señala de haber participado directamente en el atentado contra la población civil en Cali.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recalcó que no existe ningún cese al fuego con los grupos armados ilegales desde hace más de seis meses y que las operaciones ofensivas continúan en todo el país.

“No hay tregua con ningún grupo criminal. El Estado está aplicando toda su capacidad para neutralizar las amenazas contra la seguridad”, aseguró el funcionario, quien lidera en Antioquia un consejo extraordinario de seguridad con la cúpula militar y policial.

Disidencias en la mira

A pesar del acuerdo de paz de 2016 con el grueso de las FARC, las disidencias de esa organización se han fortalecido en distintas regiones del país, siendo señaladas de decenas de ataques, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.