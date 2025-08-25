CANAL RCN
Colombia Video

Así puede donar para ayudar a los afectados tras el atentado de Cali

Organizaciones gremiales se unieron para lanzar una ‘ayudatón’ en pro de las víctimas del trágico atentado ocurrido el pasado jueves.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un terrible atentado terrorista perpetrado el pasado 21 de agosto, frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó como resultado seis personas muertas y 78 heridas.

El hecho fue atribuido a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle ofrecieron hasta $800 millones de recompensa por información que permita capturar a los principales determinadores del hecho.

Este es el estado de salud de los heridos en el atentado con explosivos en Cali
RELACIONADO

Este es el estado de salud de los heridos en el atentado con explosivos en Cali

Entretanto, la Fiscalía confirmó tres capturados, señalados de trasladar y detonar el camión cargado con explosivos que causó la tragedia. Dos de ellos ya fueron imputados por homicidio agravado y otros delitos.

‘Ayudatón’ para afectados por el atentado en Cali

Mientras las investigaciones avanzan y los heridos se recuperan en centros médicos de la ciudad, los caleños se han unido para ayudar a quienes lo perdieron todo.

El Comité Intergremial del Valle del Cauca impulsa una campaña denominada ‘ayudatón’, para la cual se habilitaron seis puntos para la recolección de ayudas que serán destinadas a los comerciantes afectados por la explosión.

Los centros comerciales Calima, Chipichape, Único, Cosmocentro, Palmetto y Unicentro están listos para recibir su donación.

Fiscalía acusa de homicidio a dos guerrilleros por ataque con camión bomba en Cali
RELACIONADO

Fiscalía acusa de homicidio a dos guerrilleros por ataque con camión bomba en Cali

Juan Manuel Sanclemente, miembro del Comité Intergremial indicó que los puntos de acopio están dispuestos en los principales centros comerciales de Cali para recibir alimentos, ropa y kits de aseo.

Además, aseguró que con el liderazgo de Camacol también se recibirán donaciones de materiales de construcción como cemento, bloques, tejas y ventanas, para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas.

A la iniciativa también se unió Asobares. Su presidente, Manuel Pineda, pidió ayudas para el gremio nocturno. Para ello fue habilitada la cuenta de Nequi 304 450 0425, en la cual se recibirá cualquier monto para cooperar con la recuperación de los emprendedores de este sector.

Según la Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía Distrital, fueron más de 70 los locales comerciales que quedaron destruidos, mientras 90 viviendas también sufrieron afectaciones.

Homenajes a las víctimas mortales en Cali

Sobre la carrera 8 de Cali se reunieron cientos de personas con flores y velas encendidas para honrar la memoria de las víctimas mortales que dejó el atentado con explosivos perpetrado por las disidencias de 'Iván Mordisco'.

Alias El Mocho es el tercer capturado por el atroz atentado en Cali, ordenado por ‘Marlon’
RELACIONADO

Alias El Mocho es el tercer capturado por el atroz atentado en Cali, ordenado por ‘Marlon’

Con luces de esperanza, los caleños pidieron que retorne la paz y que los violentos paren los ataques que afectan a la población civil.

Por ahora, de las 78 personas heridas, al menos 54 han sido dadas de alta; mientras que tres permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos en estado crítico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Vendedores atacaron a policías en Hip Hop al Parque: una patrullera con trauma craneoencefálico

Temblor en Colombia

Atención: ¡tembló fuertemente en Colombia hoy 24 de agosto de 2025! Este es el reporte

Bogotá

Exceso de ruido en Bogotá tiene sin dormir a cientos de familias: el último año fueron casi 5.000 quejas

Otras Noticias

Davivienda

Davivienda remata carros desde $3 millones: listado completo y, ¿cómo participar?

Davivienda sorprendió con un nuevo catálogo de remates donde ofrece carros desde $3 millones de pesos. Así puede conocer la lista completa y participar en la subasta.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Este lunes 25 de agosto, los signos del zodiaco se enfrentan a decisiones importantes que marcan cierres de ciclo y nuevas oportunidades.

Alfredo Morelos

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Artistas

Falleció el bebé de reconocidos influencers: anunciaron la pérdida de su hijo con conmovedor mensaje

Salud mental

¿Cómo reducir el estrés y cuidar la salud emocional de los estudiantes en un regreso a clases?