Así puede donar para ayudar a los afectados tras el atentado de Cali

Un terrible atentado terrorista perpetrado el pasado 21 de agosto, frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó como resultado seis personas muertas y 78 heridas.

El hecho fue atribuido a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle ofrecieron hasta $800 millones de recompensa por información que permita capturar a los principales determinadores del hecho.

Entretanto, la Fiscalía confirmó tres capturados, señalados de trasladar y detonar el camión cargado con explosivos que causó la tragedia. Dos de ellos ya fueron imputados por homicidio agravado y otros delitos.

‘Ayudatón’ para afectados por el atentado en Cali

Mientras las investigaciones avanzan y los heridos se recuperan en centros médicos de la ciudad, los caleños se han unido para ayudar a quienes lo perdieron todo.

El Comité Intergremial del Valle del Cauca impulsa una campaña denominada ‘ayudatón’, para la cual se habilitaron seis puntos para la recolección de ayudas que serán destinadas a los comerciantes afectados por la explosión.

Los centros comerciales Calima, Chipichape, Único, Cosmocentro, Palmetto y Unicentro están listos para recibir su donación.

Juan Manuel Sanclemente, miembro del Comité Intergremial indicó que los puntos de acopio están dispuestos en los principales centros comerciales de Cali para recibir alimentos, ropa y kits de aseo.

Además, aseguró que con el liderazgo de Camacol también se recibirán donaciones de materiales de construcción como cemento, bloques, tejas y ventanas, para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas.

A la iniciativa también se unió Asobares. Su presidente, Manuel Pineda, pidió ayudas para el gremio nocturno. Para ello fue habilitada la cuenta de Nequi 304 450 0425, en la cual se recibirá cualquier monto para cooperar con la recuperación de los emprendedores de este sector.

Según la Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía Distrital, fueron más de 70 los locales comerciales que quedaron destruidos, mientras 90 viviendas también sufrieron afectaciones.

Homenajes a las víctimas mortales en Cali

Sobre la carrera 8 de Cali se reunieron cientos de personas con flores y velas encendidas para honrar la memoria de las víctimas mortales que dejó el atentado con explosivos perpetrado por las disidencias de 'Iván Mordisco'.

Con luces de esperanza, los caleños pidieron que retorne la paz y que los violentos paren los ataques que afectan a la población civil.

Por ahora, de las 78 personas heridas, al menos 54 han sido dadas de alta; mientras que tres permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos en estado crítico.