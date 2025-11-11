CANAL RCN
Colombia

Población de Suárez está en grave peligro por fortalecimiento de las disidencias: Defensoría emitió alerta

A través de una alerta temprana, la Defensoría detalló los peligros por la presencia del Frente Jaime Martínez.

Disidencias de las Farc.
Disidencias de las Farc. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
01:46 p. m.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 018, con la que advierte los riesgos que tiene la población en Suárez (Cauca) por la presencia de las disidencias de las Farc.

El Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias está ejerciendo un “control robusto sobre ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales”, según indicó la Defensoría.

El control de las disidencias por el narcotráfico y minería ilegal

Los grupos armados han estado interesados en Suárez por ser un territorio clave para el narcotráfico y minería ilegal. En aras de conservar el control, las disidencias están imponiendo impuestos y suplantando las funciones estatales.

En la alerta hace principal énfasis en 52 veredas, nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas. Además, los peligros son inminentes para menores de edad, población indígena, afrocolombianos, campesinos, mujeres y líderes sociales, entre otros.

La amenaza por el uso de explosivos

“Ha intensificado sus ataques con artefactos explosivos improvisados, tatucos y drones modificados con explosivos en áreas densamente pobladas”, resumió la Defensoría sobre los métodos que están usando las disidencias.

Dos de las principales consecuencias que ha dejado su presencia son el reclutamiento y utilización de menores de edad. A través de manipulaciones emocionales y ofertas económicas tentadoras, los jóvenes terminan haciendo parte de sus filas, siendo víctimas de múltiples vejámenes.

Teniendo en cuenta este contexto, la Defensoría le recomendó al Gobierno y demás autoridades (locales y nacionales) fortalecer las capacidades antidrones, adelantar investigaciones, cuidar a los menores y brindarle apoyo a la población inmediatamente.

Insta a las entidades competentes a implementarlas bajo un enfoque de seguridad humana, en el que la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones sobre el orden público y estén acompañadas de estrategias que garanticen los derechos.

