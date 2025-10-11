Por no bajar el volumen de la música las disidencias acribillaron a tres personas en Suaza, Huila

En el municipio de Suaza, del sur del Huila, hay consternación y zozobra por el asesinato de tres personas que se encontraban en un establecimiento nocturno.

Según las primeras informaciones, las víctimas fueron atacadas por negarse a bajar el volumen de la música y suspender la venta de licor.

El gobierno departamental aseguró que las ocho personas que llegaron en cuatro motocicletas pertenecen al Frente Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia que opera en el departamento del Caquetá y que está tratando de incursionar en Huila.

Ocho guerrilleros de la Segunda Marquetalia perpetraron la masacre de Suaza

Estas personas llegaron en horas de la madrugada en varias motocicletas y les ordenaron a los propietarios del bar que le bajaran volumen y que suspendieran la venta de bebidas alcohólicas.

Infortunadamente no atendieron el llamado y fueron atacados con armas de fuego.

Las víctimas murieron por la gravedad de las heridas causadas por armas largas.

Autoridades confirmaron que la causa fue no acatar la orden de bajar la música

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno de Huila, se refirió al aterrador crimen múltiple:

Miembros de un grupo armado ilegal hicieron presencia en la zona donde un grupo de personas se encontraban departiendo, solicitaron que cesaran la actividad de consumo de bebidas embriagantes y que bajaran el volumen de la música, a lo cual las personas que se encontraban en el sitio no atendieron esta solicitud e inmediatamente procedieron a abrir fuego.

Esta es la quinta masacre que se presenta en el 2025, 17 personas han fallecido y al parecer todas a manos de grupos al margen de la ley.