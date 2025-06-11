CANAL RCN
Disidencias de las Farc y ELN entraron en conflicto tras romper alianza después de dos años en Vichada

Por eso, la Defensoría dio a conocer una alerta en la cual expuso la amenaza de la población que está en medio de la confrontación.

Disputa del ELN y las disidencias de las Farc.
Disputa del ELN y las disidencias de las Farc. Foto: AFP.

noviembre 06 de 2025
04:50 p. m.
En las últimas horas, la Defensoría emitió la alerta temprana 015 por la confrontación entre grupos armados en Vichada.

La alerta cobija a los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía. Estos están siendo los territorios más afectados por las disputas de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ruptura de una alianza tras dos años

De acuerdo con lo revelado por la Defensoría, durante dos años el Frente 53 Édison Romaña de las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN estaban en alianza. Sin embargo, todo cambió el 3 de agosto.

Con el fin de la alianza, comenzó un ambiente de zozobra marcado por una escalada de violencia. La población quedó en medio de la disputa por el control de las rutas del narcotráfico y minería ilegal.

El resultado ha sido un alto riesgo de desplazamientos, confinamientos, utilización de drones explosivos e instrumentalización de la población, entre otros crímenes. Con lo que respecta a los desplazamientos, la alerta está centrada en Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño, los puntos más críticos.

La amenaza de otros grupos armados

Los peligros no quedan ahí. La Defensoría reveló que hay riesgo de que el Frente Primero del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo y la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo; hagan presencia e intervengan en esa disputa.

Partiendo de este escenario, la Defensoría exigió que las autoridades locales y nacionales tomen acciones urgentes. En total, se hicieron 18 recomendaciones con las que se podría evitar una tragedia.

Otros territorios en peligro son: La Venturosa, Puerto Murillo, La Mayera, Kanalitojo, Caño Bachaco, Guacamayas Maipore, Caño Mesetas Dagua, La Hormiga, Caño Guaripa, Wazapana Dagua, Cachicamo, Caracol, La Reforma y Laguna Grande, entre otros.

