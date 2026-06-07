¿Gobierno de Abelardo de la Espriella le pondrá la lupa al billonario contrato de los aviones Gripen?

El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, estuvo en Noticias RCN hablando sobre el negocio cerrado por el gobierno saliente para la compra de aviones militares.

Desde hace décadas, al país le ha servido la flota de las aeronaves israelíes Kfir. Sin embargo, han ido cumpliendo su vida útil, por lo que se había contemplado la posibilidad de un cambio.

¿Cómo se cerró el acuerdo? Valores, fechas y detalles

Con la llegada de Petro al poder, uno de los focos en la cartera de Defensa fue mejorar las capacidades aéreas. Por eso, para reemplazar a los Kfir, se escuchó a tres ofertantes provenientes de Francia, Suecia y Estados Unidos.

La oferta francesa ofrecía modelos Dassault Rafale, la norteamericana con F-16 y Suecia, a través de la empresa Saab, disponía de los Gripen E/F.

A medida que pasaron los meses, hubo expectativa por saber cuál iba a ser la opción elegida. Los rumores apuntaban a la sueca y, finalmente, en noviembre de 2025, el gobierno anunció que cerró el contrato.

El negocio quedó acordado con 15 aviones Gripen E y dos Gripen F, con un valor fijado en más de 16 billones de pesos. También se incluyeron inversiones (en entrenamientos militares y salud, por ejemplo) y los plazos para que la flota fuera entregando entre 2028 y 2032.

“Va a ser revisado”: respuesta del ministro designado

Si bien el acuerdo garantizó la capacidad operativa de la fuerza aeroespacial para las próximas décadas, tanto la Contraloría como la Comisión de Acusaciones le pusieron la lupa tras las sospechas de supuestos sobrecostos. También se quiere conocer cuáles fueron las razones para elegir esta oferta por encima de la francesa y estadounidense.

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El ministro designado sostuvo lo siguiente: “El tema va a ser revisado. Tenemos que entrar a mirar cómo se hizo este proceso desde su etapa precontractual y cómo está estructurado. Estos aspectos serán de más énfasis en el empalme”.