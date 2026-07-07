Abelardo de la Espriella suspendió el proceso de empalme con el gobierno Petro

En medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por el desconocimiento de los resultados electorales del pasado 21 de junio en segunda vuelta, a través de su cuenta de X, de la Espriella anunció la suspensión del empalme:

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.

¿Por qué Abelardo de la Espriella suspendió el empalme con el gobierno Petro?

Tras el anuncio, de la Espriella explicó en la publicación:

Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional.

El empalme del gabinete saliente con los ministros designados comenzaba este 7 de julio. La reunión de la cartera de Justicia con Jorge Iván Cuervo e Iván Cancicno estaba prevista para las 8:00 de la mañana.

Asimismo, el presidente electo indicó que en las próximas horas explicará las medidas que adoptará tras su decisión.

José Manuel Restrepo respondió a la solicitud de Abelardo de la Espriella

A través de una publicación en X, el vicepresidente electo acató la instrucción y confirmó que suspendió el proceso de empalme.

Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Al mismo tiempo, aseguró: “seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia”.