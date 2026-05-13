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“Mi mamá sabía que la iban a matar”: hijo de concejal asesinada denuncia que pidió ayuda y no la protegieron

El hijo de la presidenta del Concejo de Obando aseguró que las amenazas fueron advertidas varias veces.

Aterradores gritos en la habitación de hotel donde fue encontrada sin vida una estudiante en Floridablanca
Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:03 p. m.
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Siguen creciendo las denuncias y el dolor alrededor del asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, ocurrido la semana pasada en medio de un ataque armado que hoy tiene a su familia lanzando fuertes señalamientos contra las autoridades.

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Los familiares de la concejal aseguran que durante meses alertaron sobre amenazas constantes en su contra y solicitaron medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, pero, según denuncian, la respuesta nunca fue suficiente frente al riesgo que enfrentaba.

¿Cómo fue el atentado contra la presidenta del Concejo de Obando?

La líder política fue atacada por dos hombres en motocicleta mientras compartía en un restaurante junto a su hijo, otro familiar y el secretario de Gobierno municipal.

Yamil Tafur relató el temor permanente con el que vivía la funcionaria antes de ser asesinada.

A nosotros varias veces nos manifestó: en cualquier momento nos decía estén preparados porque en cualquier momento yo salgo a la calle y no sé si vuelva.

Familia denuncia amenazas constantes y falta de protección

Según el testimonio de su hijo, la amenaza más reciente habría llegado apenas dos días antes del homicidio.

La familia sostiene que acudieron en repetidas ocasiones ante las autoridades buscando reforzar el esquema de protección, pero aseguran que únicamente contaba con un chaleco y un botón de pánico.

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Cristian Buitrago afirmó que incluso ese botón de pánico le habría sido retirado meses antes.

En diciembre de 2025, le retiran su botón de pánico y solamente le dejan un chaleco, un chaleco que en esos momentos no fue una garantía para mi madre ya que todos sus impactos fueron en la cabeza y no fueron suficiente las medidas.

La familia también denunció nuevas intimidaciones contra otros integrantes cercanos y asegura que las presiones aumentaron desde que Mileidy Villada hizo pública su intención de aspirar a la Alcaldía de Obando.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen, los allegados de la dirigente política exigen garantías de seguridad, justicia y respuestas frente a las advertencias que, según ellos, fueron ignoradas antes del asesinato.

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