Estudiante fue atacada por un ladrón cuando iba para el colegio: intentó apuñalarla en el cuello

Las cámaras grabaron un violento atraco en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá. La víctima fue una estudiante que, mientras se dirigía al colegio, fue sorprendida por el delincuente armado.

Este suceso se presentó pasadas las 6:00 a.m. del martes 26 de mayo. La joven estaba caminando con su maleta de color rosado, cuando apareció este hombre que, sin mediar palabra, intentó robarle el celular.

¿Cómo y cuándo ocurrió el hecho?

Durante pocos segundos, ambos forcejearon y este criminal la atacó con un cuchillo en el cuello. La FM conoció que los vecinos se dieron cuenta de lo ocurrido y la llevaron a un centro médico.

La herida por poco compromete las arterias vitales, según lo revelado por la cadena radial. Con respecto al ladrón, se supo que salió corriendo con el celular de la víctima.

Le puede interesar: Se salvó de milagro: estudiante fue atacada en su cuello por robarle el celular en Bogotá

Este crimen puso sobre la mesa nuevamente las preocupaciones de los habitantes del sector, quienes aseguran que los robos a plena luz del día se han vuelto comunes. A esto se le suma la frialdad con la que operan los ladrones, dado que no les importa acabar con una vida.

Vecinos están preocupados por la inseguridad

La Policía le confirmó a La FM que se está llevando a cabo la respectiva investigación, en la que la prueba más importante es el material audiovisual de los videos. El ladrón no tenía casco ni nada que le cubriera la cara, por lo que puede ser más fácil identificarlo.

Asimismo, se sospecha que no habría sido su primer robo, sino que estaría implicado en varios en el mismo barrio. La preocupación de los habitantes hizo que entre ellos pusieran en marcha redes de apoyo e instalaran alarmas barriales.

Las cifras de la concejal Diana Diago, compartidas por la Secretaría de Seguridad, muestran que en el primer trimestre de este año se presentaron 8.629 robos de celulares en la ciudad.