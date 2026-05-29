Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella destapan sus últimas cartas a pocos días de las elecciones

A dos días de la primera vuelta, los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella expusieron sus planes de gobierno en entrevista con el director de La FM, Juan Lozano.

Los dos abordaron los temas que más preocupan a los votantes, tales como la crisis en la seguridad, los saldos en rojo del sector salud y el déficit fiscal, entre otros.

¿Qué propone Paloma Valencia?

Durante la contienda, uno de los fenómenos políticos ha sido Juan Daniel Oviedo. Tras quedar segundo en la Gran Consulta por Colombia, aceptó ser la fórmula de Valencia.

La candidata aseguró que fue la mejor decisión que pudo tomar: adherirlo a su campaña: “Me fascina que nos podamos sentar a discutir la tarifa de energía del Caribe. Que él sepa y que yo sepa (…) Es honesto, le gusta trabajar, dar la mano y abrazarse con la gente”.

Con respecto a la salud, propuso una compra de medicamentos por seis billones de pesos como primera medida. También recalcó que financiará la inversión por medio del ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Por último, frente a la seguridad, la candidata afirmó que su primera decisión será militarizar la vía que conecta a Cali con Popayán, Pasto y Rumichaca, un tramo clave de la vía Panamericana que se ha visto afectado por los grupos armados.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella?

El director de La FM también conversó con Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo. El candidato explicó cómo será su plan integral contra el narcotráfico.

“Hay que fumigar con aspersión, pero no con glifosato, sino con bioherbicidas, para no violar la decisión de la Corte Constitucional”, afirmó al indicar que también atacará las 330 mil hectáreas de coca por medio de fumigación con drones y erradicación manual.

Sumado a ello, pondrá en marcha la sustitución de cultivos ilícitos por coco, palma de cera, cacao o café, entre otros productos.

Al hablar sobre el déficit fiscal, Restrepo fue enfático en mencionar lo siguiente: “Sin una casa, te vale 545 mil pesos en gastos y tienes ingresos de 300 mil pesos. Si eso pasa todos los años, llega un momento en donde no tienes cómo pagarla”. Por eso, propuso una reducción del gasto público cerca del 40 % del gasto de funcionamiento al 2030.