CANAL RCN
Colombia Video

Instalaron dos cilindros con explosivos en importante vía de Antioquia: ¿qué se sabe?

Los artefactos fueron ubicados en un corredor estratégico que conecta a Medellín con la costa Caribe.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas en el sector de Paulinas, sobre la Troncal de Occidente, en Antioquia, fueran hallados dos cilindros que, al parecer, estaban cargados con explosivos y habían sido abandonados a un costado de la carretera.

"Que lo alcanzado no se pierda": este fue el mensaje que le dejó Francia Márquez a Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

"Que lo alcanzado no se pierda": este fue el mensaje que le dejó Francia Márquez a Abelardo de la Espriella

La situación obligó a la intervención de las autoridades y generó afectaciones en la movilidad sobre este importante corredor vial que comunica a los municipios de Tarazá y Valdivia, además de conectar a Medellín con la costa Caribe.

¿Qué ocurrió en la Troncal de Occidente y por qué no hay paso?

De acuerdo con el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, durante operaciones de control territorial y seguridad adelantadas en la zona fue detectada una presunta acción terrorista.

El oficial indicó que en el sector fueron encontrados dos cilindros que, al parecer, contenían explosivos de alto poder y que habrían sido instalados con el propósito de afectar a la población civil y a quienes transitan por esta vía.

Se logra la neutralización de una acción terrorista por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, donde nos habían dejado ubicados dos cilindros.

¿Quiénes quedaron en medio de la emergencia?

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la presencia de varios vehículos en la zona donde fueron ubicados los artefactos.

Según explicó el Ejército, en medio del procedimiento fueron puestos a salvo 41 pasajeros que se movilizaban en un vehículo de transporte público que transitaba por el sector.

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios
RELACIONADO

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios

Asimismo, las autoridades informaron que también fue recuperada una tractomula que transportaba un líquido inflamable, evitando que se presentara una situación de mayor gravedad.

¿Cómo lograron detectar los explosivos?

Las autoridades señalaron que la ubicación de los cilindros fue posible gracias a la información suministrada por integrantes de la red de participación ciudadana.

A partir de esos reportes, unidades del Grupo Liviano de Caballería No. 9 y de la Brigada 11 reaccionaron de manera inmediata para verificar la situación y asegurar la zona.

¿Sumaron o restaron? Así cambiaron los votos tras el escrutinio final de las presidenciales
RELACIONADO

¿Sumaron o restaron? Así cambiaron los votos tras el escrutinio final de las presidenciales

Ahora, tras el hallazgo de los cilindros, personal especializado en explosivos fue desplazado hasta el lugar para adelantar las labores de inspección y despeje.

Las autoridades indicaron que los procedimientos técnicos continúan desarrollándose en el sector de Paulinas, razón por la cual la vía permanece cerrada mientras se garantiza que no exista riesgo para los usuarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

"Que lo alcanzado no se pierda": este fue el mensaje que le dejó Francia Márquez a Abelardo de la Espriella

Fuerzas Militares

Terremoto en Venezuela: Colombia apoyará con ayuda humanitaria y equipos especializados

Abelardo de la Espriella

"Tienen un mes para someterse": Abelardo De La Espriella a organizaciones criminales

Otras Noticias

Trabajo

¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?

Desde el 15 de julio rige la jornada de 42 horas. Conozca cómo se calculará el nuevo valor de sus horas extra y recargos.

Venezuela

Tras el pánico, las familias venezolanas enfrentan la pérdida: los sismos les arrebataron todo

El último balance reporta 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. Los daños materiales aún son incalculables.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Ecuador 1-1 Alemania, Mundial de 2026: Siga el partido en directo

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'

Conciertos

Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles