Instalaron dos cilindros con explosivos en importante vía de Antioquia: ¿qué se sabe?

En las últimas horas en el sector de Paulinas, sobre la Troncal de Occidente, en Antioquia, fueran hallados dos cilindros que, al parecer, estaban cargados con explosivos y habían sido abandonados a un costado de la carretera.

La situación obligó a la intervención de las autoridades y generó afectaciones en la movilidad sobre este importante corredor vial que comunica a los municipios de Tarazá y Valdivia, además de conectar a Medellín con la costa Caribe.

¿Qué ocurrió en la Troncal de Occidente y por qué no hay paso?

De acuerdo con el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, durante operaciones de control territorial y seguridad adelantadas en la zona fue detectada una presunta acción terrorista.

El oficial indicó que en el sector fueron encontrados dos cilindros que, al parecer, contenían explosivos de alto poder y que habrían sido instalados con el propósito de afectar a la población civil y a quienes transitan por esta vía.

Se logra la neutralización de una acción terrorista por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, donde nos habían dejado ubicados dos cilindros.

¿Quiénes quedaron en medio de la emergencia?

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la presencia de varios vehículos en la zona donde fueron ubicados los artefactos.

Según explicó el Ejército, en medio del procedimiento fueron puestos a salvo 41 pasajeros que se movilizaban en un vehículo de transporte público que transitaba por el sector.

Asimismo, las autoridades informaron que también fue recuperada una tractomula que transportaba un líquido inflamable, evitando que se presentara una situación de mayor gravedad.

¿Cómo lograron detectar los explosivos?

Las autoridades señalaron que la ubicación de los cilindros fue posible gracias a la información suministrada por integrantes de la red de participación ciudadana.

A partir de esos reportes, unidades del Grupo Liviano de Caballería No. 9 y de la Brigada 11 reaccionaron de manera inmediata para verificar la situación y asegurar la zona.

Ahora, tras el hallazgo de los cilindros, personal especializado en explosivos fue desplazado hasta el lugar para adelantar las labores de inspección y despeje.

Las autoridades indicaron que los procedimientos técnicos continúan desarrollándose en el sector de Paulinas, razón por la cual la vía permanece cerrada mientras se garantiza que no exista riesgo para los usuarios.