Defensoría se pronunció por ola de feminicidios y se refirió a cada caso: esto dijeron

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por una serie de hechos de violencia extrema contra mujeres registrados en los últimos días en diferentes regiones de Colombia.

Entre los casos mencionados por la entidad se encuentran los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Montilla, una adolescente de 16 años asesinada en Barranquilla; y Yasleidis Martínez, en Valledupar.

Para la Defensoría, la gravedad de estos hechos exige investigaciones rápidas, exhaustivas y capaces de establecer no solo quiénes serían los responsables, sino también los contextos y posibles factores de riesgo que pudieron anteceder a cada crimen.

Defensoría se pronunció por el caso de María Camila Potosí

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y que desapareció antes de ser asesinada.

La Defensoría señaló que su desaparición y posterior homicidio obligan a revisar la oportunidad, la suficiencia y la coordinación de las acciones de búsqueda activadas desde el momento en que fue reportada como desaparecida.

Además, ante la información conocida públicamente de que la bebé que esperaba no habría sido encontrada en el cuerpo de la joven, la entidad exigió a las autoridades adelantar de manera inmediata todas las acciones necesarias para establecer su paradero.

La Defensoría pidió garantizar la protección de la bebé, esclarecer completamente lo ocurrido y mantener abiertas todas las hipótesis de investigación, al tiempo que se protegen los derechos de la familia de María Camila.

¿Qué se sabe del asesinato de la adolescente Herianny Montilla?

La Defensoría también hizo énfasis en el asesinato de Herianny Montilla, quien tenía apenas 16 años.

La entidad solicitó que el crimen sea investigado de manera exhaustiva para establecer los móviles y las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

En este tipo de casos, la Defensoría recomendó que las investigaciones no se concentren únicamente en el momento exacto del asesinato.

También considera necesario reconstruir los contextos, las relaciones, los posibles antecedentes de violencia y los factores de riesgo que pudieron haber estado presentes antes de la muerte de las víctimas.

¿Qué relación tienen las desapariciones y las primeras señales de violencia con los feminicidios?

La Defensoría recordó que el feminicidio representa una de las expresiones más extremas de las violencias basadas en género.

De acuerdo con la entidad, en muchos casos estos crímenes pueden estar precedidos por comportamientos como el control, las amenazas, las agresiones, el aislamiento y otras formas de violencia que afectan progresivamente la autonomía de las mujeres.

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Por eso, insistió en que la prevención no puede comenzar únicamente después de que ocurre un crimen. Las autoridades deben identificar e intervenir las primeras señales de riesgo antes de que la violencia escale y provoque consecuencias irreparables.

La Defensoría investigará si estos crímenes podrían estar relacionados con redes criminales

La entidad pidió que, debido a la gravedad y las características de varios de los casos, las autoridades analicen si pueden existir conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales.

Asimismo, pidió evitar explicaciones que reduzcan estos crímenes a problemas de pareja, actos de “intolerancia” o situaciones aisladas cuando las características de los hechos indiquen la necesidad de profundizar en posibles patrones de violencia o expresiones de criminalidad organizada.