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Presidente Trump hizo polémico comentario sobre reconocido deportista: “Es un racista”

Al presidente le preguntaron sobre el debate entre quién es el mejor de la NBA: Michael Jordan o LeBron James.

Foto: AFP
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Nicolás Martínez Sánchez

julio 24 de 2026
07:04 p. m.
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Este viernes 24 de julio se dio uno de los anuncios más importantes en la NBA. Tras más de un mes de espera, finalmente se anunció la próxima franquicia en la que estará LeBron James, donde muy probablemente culminará su exitosa carrera.

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A pocos meses de cumplir 42 años, James dejó Los Angeles Lakers, franquicia en la que estaba desde 2018 y con la que conquistó su cuarto anillo en 2020. Después del título de New York Knicks con el cierre de la temporada 2025-2026, quedó en el aire su futuro.

LeBron llega a los 76ers en búsqueda de su quinto anillo

Llamado ‘King James’ o ‘Chosen One’, el alero ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Su carrera comenzó en 2003 cuando fue escogido en el draft por los Cleveland Cavaliers.

Su primer paso por el equipo de Ohio concluyó en 2010, cuando llegó a Miami Heat y formó un histórico tridente con Chris Bosh y Dwyane Wade. Estando en Florida, se quedó con dos campeonatos.

El mundo del baloncesto se agitó en 2014, cuando James tomó la decisión de volver a Cleveland. Dos años después, en las finales de 2016 contra Golden State Warriors, ganó su tercer anillo.

¿Quién es mejor, Jordan o LeBron? Esto respondió Trump

Tras dejar a los Lakers, hubo varias franquicias que sonaron para recibir a ‘King James’. Se habló de un tercer ciclo en los Cavaliers, un retorno a Miami Heat y un retiro en Golden State Warriors; pero nadie esperó que eligiera a los Philadelphia 76ers.

Compartirá equipo con Jaylen Brown (llegó hace poco de Boston Celtics), Joel Embiid y Tyrese Maxey. Se espera que la Conferencia Este tenga de protagonistas a los 76ers, Knicks, Heat, Cavs y los Detroit Pistons.

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A medida que se acerca el retiro de James, vuelve a estar sobre la mesa el debate de quién es el más grande de la NBA: él o Michael Jordan. Para nadie es un secreto el legado que dejó el histórico jugador de los Chicago Bulls, quien se hizo amo y señor en la década de los 90 con seis campeonatos y cero derrotas en finales.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al presidente Donald Trump le preguntaron sobre la decisión de James y el debate con Jordan. Su respuesta no pasó desapercibida.

“Bueno, Michael Jordan es un tipo amigo mío. Juego golf con él y es realmente bueno (…) Creo que LeBron es tal vez un racista, pero tal vez no le gusta Trump. No sé, pero solo me gustan las personas que me quieren, así que diría Michael Jordan sin duda”, afirmó.

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