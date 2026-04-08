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Cerro Matoso reduce 50% su operación por restricción de gas de Canacol Energy

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, calificó la decisión como “una de las más difíciles”.

Foto: Canacol Energy

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
10:25 a. m.
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La compañía minera Cerro Matoso anunció este 4 de agosto que reducirá de manera indefinida el 50% de su operación, debido a la restricción continua en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.

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Según la empresa, el proveedor ha entregado menos de 4.000 MBTUD, es decir, menos de una cuarta parte del volumen contratado, lo que ha obligado a apagar una de sus dos líneas de producción.

Impacto en empleo y producción

La decisión afecta directamente a más de 570 trabajadores, entre personal directo y contratistas, y obliga a la compañía a operar únicamente en jornada diurna. La reducción implica dejar de producir 40 toneladas de níquel al día, lo que recorta la meta anual de 32.100 toneladas a cerca de 26.000, una caída del 20%.

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Consecuencias económicas y jurídicas

El impacto económico alcanza los $1.500 millones diarios, por la disminución en impuestos, regalías y contratación de bienes y servicios, afectando a miles de familias en Córdoba y al país.

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, calificó la decisión como “una de las más difíciles” y pidió al Gobierno y autoridades actuar de inmediato para proteger los derechos de más de 50.000 personas que dependen de la operación.

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El contrato de suministro de gas con Canacol Energy, firmado en 2022 y vigente hasta 2029, fue objeto de una solicitud de terminación anticipada presentada por la empresa ante una corte en Canadá.

En junio, la Corte de Alberta avaló la petición en primera instancia. Ahora, la Superintendencia de Sociedades deberá evaluar si esa decisión se acoge en Colombia, considerando la soberanía nacional y la seguridad energética.

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