CANAL RCN
Colombia Video

Hombre se entregó luego de intentar quemar viva a su pareja al frente de sus hijas en Atlántico

En medio de una discusión, este hombre le habría rociado alcohol para quemarla. Sus dos hijas menores de edad lo presenciaron.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
09:03 p. m.
Las autoridades de Atlántico mantienen bajo custodia a un hombre señalado de intentar asesinar a su pareja tras rociarla con alcohol y prenderle fuego. El presunto ataque ocurrió en presencia de las dos hijas menores de edad.

El caso ha sido procesado por las autoridades como intento de feminicidio agravado, un delito que contempla penas severas. Las circunstancias del crimen, particularmente la presencia de las menores durante el ataque, agravan la tipificación.

Hijas menores de edad lo presenciaron

De acuerdo con las autoridades, el crimen se habría desencadenado durante una discusión de pareja al interior de la vivienda que compartían. El presunto agresor habría estado celoso y como respuesta le roció el alcohol para luego ponerle la llama cerca.

El estado de la víctima no ha sido informado, aunque se supo que quedó con lesiones en rostro, pecho y extremidades superiores con quemaduras en primer y segundo grado. Partiendo de ello, podría quedar con una incapacidad de 25 días.

Mujer quedó con quemaduras en primer y segundo grado

“Tomó la decisión de coger un frasco de alcohol, rociarla y encenderle fuego. Lo hizo delante de sus dos hijas y la persona fue socorrida por parte de vecinos. Es atendida en Medicina Legal”, detalló el director de la Fiscalía Seccional del departamento, Daniel Gómez.

Es importante indicar que el señalado responsable se entregó. Se espera que en las próximas horas sea enviado a prisión si así lo considera un juez de control de garantías.

Atlántico es uno de los departamentos con mayores feminicidios, junto con Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Cifras de la Defensoría revelaron que entre el 1 de enero y 2 de abril de 2025, hubo 123 hechos de esta índole a nivel nacional.

De manera más detallada, hubo 2.011 casos en los que las víctimas fueron menores de edad, 104 con mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Además, se registraron 46 reportes de explotación sexual de niñas y adolescentes.

