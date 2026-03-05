Encuentran una tonelada de carne en descomposición y canecas con residuos dentro de locales en Kennedy

Un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizado por la Alcaldía Local de Kennedy dejó al descubierto graves irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales del sector de Las Luces, en el suroccidente de Bogotá.

Durante la intervención, las autoridades encontraron grandes cantidades de productos cárnicos en condiciones inadecuadas para el consumo humano, así como recipientes con residuos líquidos y lodos en mal estado.

Sellan dos fábricas de cárnicos en Kennedy, Bogotá, por productos en mal estado

Durante la jornada de inspección, las autoridades identificaron 28 canecas que contenían líquidos y lodos en mal estado, además de aproximadamente una tonelada de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones para el consumo humano.

El hallazgo motivó la adopción inmediata de medidas administrativas por parte de las autoridades, que decidieron sellar dos establecimientos comerciales tras evidenciar inconsistencias en la documentación y las condiciones sanitarias del lugar.

En medio del procedimiento también fue detectada una chimenea con irregularidades, situación que quedó registrada dentro de las acciones de verificación y control adelantadas por las entidades competentes.

¿Qué fue exactamente lo que hallaron en los establecimientos sellados?

El alcalde local de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, entregó detalles sobre lo ocurrido durante el operativo realizado en el sector.

Estamos en el sector de Las Luces realizando un operativo de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio. Durante la jornada hemos sellado dos establecimientos en los que encontramos aproximadamente una tonelada de productos en mal estado. Adicionalmente, hallamos 28 canecas con líquidos y lodos que evidentemente no son aptos para el consumo humano. Estos establecimientos fueron sellados por inconsistencias en la documentación y las denuncias serán trasladadas a las entidades correspondientes para la revisión de estos productos.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía Local de Kennedy reiteró que continuará adelantando operativos de control e inspección en distintos puntos de la localidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, proteger a los consumidores y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en los establecimientos comerciales.

Estas acciones, según indicó la administración local, buscan prevenir riesgos para la salud pública y asegurar que los productos que llegan a los ciudadanos cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria.