CANAL RCN
Colombia

Encuentran una tonelada de carne en descomposición y canecas con residuos dentro de locales en Kennedy

Un operativo de control en el sector de Las Luces, en Bogotá, dejó al descubierto los productos en mal estado.

Hallan locales con productos cárnicos en mal estado en Bogotá
Foto: alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizado por la Alcaldía Local de Kennedy dejó al descubierto graves irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales del sector de Las Luces, en el suroccidente de Bogotá.

Anuncian ley seca en Bogotá por elecciones: ¿cómo funcionará y desde qué hora será la medida?
RELACIONADO

Anuncian ley seca en Bogotá por elecciones: ¿cómo funcionará y desde qué hora será la medida?

Durante la intervención, las autoridades encontraron grandes cantidades de productos cárnicos en condiciones inadecuadas para el consumo humano, así como recipientes con residuos líquidos y lodos en mal estado.

Sellan dos fábricas de cárnicos en Kennedy, Bogotá, por productos en mal estado

Durante la jornada de inspección, las autoridades identificaron 28 canecas que contenían líquidos y lodos en mal estado, además de aproximadamente una tonelada de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones para el consumo humano.

El hallazgo motivó la adopción inmediata de medidas administrativas por parte de las autoridades, que decidieron sellar dos establecimientos comerciales tras evidenciar inconsistencias en la documentación y las condiciones sanitarias del lugar.

En medio del procedimiento también fue detectada una chimenea con irregularidades, situación que quedó registrada dentro de las acciones de verificación y control adelantadas por las entidades competentes.

¿Qué fue exactamente lo que hallaron en los establecimientos sellados?

El alcalde local de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, entregó detalles sobre lo ocurrido durante el operativo realizado en el sector.

Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?

Estamos en el sector de Las Luces realizando un operativo de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio. Durante la jornada hemos sellado dos establecimientos en los que encontramos aproximadamente una tonelada de productos en mal estado. Adicionalmente, hallamos 28 canecas con líquidos y lodos que evidentemente no son aptos para el consumo humano. Estos establecimientos fueron sellados por inconsistencias en la documentación y las denuncias serán trasladadas a las entidades correspondientes para la revisión de estos productos.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía Local de Kennedy reiteró que continuará adelantando operativos de control e inspección en distintos puntos de la localidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, proteger a los consumidores y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en los establecimientos comerciales.

Estas acciones, según indicó la administración local, buscan prevenir riesgos para la salud pública y asegurar que los productos que llegan a los ciudadanos cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria.

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo
RELACIONADO

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Boyacá

Millonario robo acabó trágico en Boyacá: así fue el brutal asesinato de un exmarine estadounidense

Nariño

Asesinan en Nariño a hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera

Inseguridad en Bogotá

Este es el mensaje que llega al celular y que podría vaciarle la cuenta: así están estafando con falsos pagos de Bre-B

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores

La Secretaría Distrital de Salud anunció medidas de vigilancia y prevención ante el incremento de infecciones respiratorias agudas.

Estados Unidos

Trump despide a la secretaria de Seguridad Kristi Noem, encargada de las operaciones contra migrantes

De la segunda administración Trump, Noem se convierte en el primer miembro del gabinete en ser destituido.

Dian

DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

Atlético Nacional

"Nacional es un equipo de barrio": 'Tino' Asprilla explotó contra el plantel verdolaga

Yeison Jiménez

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida