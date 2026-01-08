Del asedio al ataque: cronología del caso donde una mujer recibió 55 puñaladas en Engativá

El caso ocurrido en el occidente de Bogotá, en el que una mujer de 31 años fue atacada con 55 heridas de arma blanca por su expareja, ha generado conmoción nacional. A partir del seguimiento realizado por Noticias RCN y del material conocido hasta ahora, se puede reconstruir un paso a paso de la presunta planeación del ataque.

Un día antes del ataque, el hombre habría asediado de manera sigilosa a Sandra, según lo indicado por la familia de la víctima. En ese contexto, también se conoce una carta en la que el agresor se disculpa por “no ser la mejor pareja”, un mensaje que contrasta con los hechos posteriores y que hoy es analizado como parte del contexto previo al ataque ocurrido el 1 de enero en el apartamento ubicado en Engativá.

La preparación previa al ataque en Engativá

El 1 de enero, hacia las 4:00 de la tarde, el hombre ingresó al apartamento cuando Sandra no se encontraba allí. Durante varios minutos se le observa alistando una maleta y sacando pertenencias del lugar. Entre estas acciones, retiró una caja fuerte que contenía los ahorros de la víctima, unos 12 millones de pesos, dejándola lista en la entrada del apartamento.

Las imágenes muestran al agresor entrando y saliendo de las habitaciones, organizando ropa y objetos dentro de la maleta. Estos movimientos previos son considerados relevantes por la familia de la víctima, que sostiene que el hombre no aceptaba el fin de la relación y que desde ese momento habría comenzado a ejecutar un plan.

La secuencia del ataque y el papel de los hijos

A las 5:33 de la tarde, Sandra llegó al apartamento junto a sus hijos. Casi de inmediato se inició una discusión. Un minuto después, el hombre les indicó a los niños que ingresaran a los cuartos. A las 5:35, tomó un arma y la guardó en su pantalón, dejó las llaves del apartamento sobre la mesa y se dirigió hacia la mujer.

El hijo de 11 años escuchó lo que ocurría, salió del cuarto junto a su hermana y pidió ayuda. En los registros se observa al niño correr desesperado y abrir la puerta mientras gritaba. El agresor apareció con el arma en la mano y cerró la puerta para impedir cualquier auxilio. Al no funcionar el arma, comenzó a golpear a Sandra.

El menor enfrentó a su padre, lo que permitió que la mujer intentara escapar para pedir ayuda por sus hijos. Sin embargo, el hombre la sujetó del cabello, la llevó a la cocina y allí la atacó con un cuchillo, causándole 55 heridas en presencia de los niños. El ataque finalizó a las 5:44 de la tarde.

Tras los hechos, vecinos y autoridades trasladaron a Sandra en camilla hasta el hospital de Engativá, alrededor de las 6:04 de la tarde. Actualmente, la mujer se recupera en una unidad de cuidados intensivos.

Su hermana ha señalado que los videos conocidos son una esperanza para que el agresor enfrente una fuerte medida de aseguramiento, debido a la presunta planeación del crimen y la forma en que se ejecutó el ataque.