Se entregó en Engativá el hombre señalado de propinar 55 puñaladas a su expareja

En las últimas horas se entregó ante las autoridades en Engativá el hombre señalado de atacar a su expareja el pasado primero de enero en un apartamento del noroccidente de Bogotá. El caso, investigado como intento de feminicidio, generó conmoción nacional no solo por la gravedad de la agresión sino porque ocurrió frente a los dos hijos de la víctima, de 11 y 6 años.

La mujer, identificada como Sandra Castro, permanece en una unidad de cuidados intensivos. Según su familia, fue el hijo mayor quien alertó a parientes y vecinos y evitó un desenlace peor.

El agresor tenía orden de captura y era buscado por las autoridades desde el día de los hechos. También es investigado por la presunta sustracción de dinero y objetos de valor antes de escapar.

La Fiscalía avanza en la imputación de cargos y en la solicitud de medida de aseguramiento. El caso continúa en desarrollo.