CANAL RCN
Colombia

Se entregó en Engativá el hombre señalado de propinar 55 puñaladas a su expareja

El agresor era buscado desde el 1 de enero tras el brutal ataque ocurrido frente a los hijos de la víctima en un apartamento del noroccidente de Bogotá.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
04:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas se entregó ante las autoridades en Engativá el hombre señalado de atacar a su expareja el pasado primero de enero en un apartamento del noroccidente de Bogotá. El caso, investigado como intento de feminicidio, generó conmoción nacional no solo por la gravedad de la agresión sino porque ocurrió frente a los dos hijos de la víctima, de 11 y 6 años.

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó
RELACIONADO

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó

La mujer, identificada como Sandra Castro, permanece en una unidad de cuidados intensivos. Según su familia, fue el hijo mayor quien alertó a parientes y vecinos y evitó un desenlace peor.

El agresor tenía orden de captura y era buscado por las autoridades desde el día de los hechos. También es investigado por la presunta sustracción de dinero y objetos de valor antes de escapar.

La Fiscalía avanza en la imputación de cargos y en la solicitud de medida de aseguramiento. El caso continúa en desarrollo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Londres

¿Qué viene ahora para Zulma Guzmán, señalada por la muerte de dos niñas con talio?

Ejército Nacional

Aseguradora pagó una sanción de 20 millones de dólares a Colombia por problemas en el sostenimiento de los helicópteros MI-17

Antártida

El Buque ARC Simón Bolívar navegó por los canales patagónicos en medio paisajes majestuosos y únicos

Otras Noticias

Ciberseguridad

Esta es la estafa por correo que alertan para 2026 y podría vaciarle sus cuentas

Expertos alertan por una nueva estafa digital que circularía en 2026: correos falsos que suplantan a Google y pueden vaciar cuentas bancarias si se abren.

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

La noticia fue confirmada por la agrupación mediante un sentido comunicado en redes sociales.

Yina Calderón

"Con el amor de mi vida": ¿Yina Calderón inició una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar