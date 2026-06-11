Juan Daniel Oviedo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe: de esto hablaron

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en primera vuelta, Juan Daniel Oviedo, se reunieron, según dio a conocer en su cuenta de X el líder natural del Centro Democrático.

Junto a una fotografía tomada frente a su vivienda, el exmandatario reveló los temas de los que estuvieron hablando, luego de que Oviedo y su fórmula presidencial quedarán fuera de las elecciones de segunda vuelta, al obtener 1.639.685 votos:

“Agradecido por esta reunión con el Dr. Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas: el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos y el cuidado de la selva, hoy asaltada por el narcotráfico”.

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