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Juan Daniel Oviedo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe: de esto hablaron

Tras quedar fuera de la segunda vuelta, el exdirector del Dane advirtió que no se tomaría más cafés con candidatos o sus representantes, pero vigilaría de cerca el proceso democrático.

Foto: @AlvaroUribeVel / X
Foto: @AlvaroUribeVel / X

Noticias RCN

junio 11 de 2026
05:28 p. m.
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en primera vuelta, Juan Daniel Oviedo, se reunieron, según dio a conocer en su cuenta de X el líder natural del Centro Democrático.

Junto a una fotografía tomada frente a su vivienda, el exmandatario reveló los temas de los que estuvieron hablando, luego de que Oviedo y su fórmula presidencial quedarán fuera de las elecciones de segunda vuelta, al obtener 1.639.685 votos:

“Agradecido por esta reunión con el Dr. Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas: el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos y el cuidado de la selva, hoy asaltada por el narcotráfico”.

Noticia en desarrollo…

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