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Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro como el mejor de todos los tiempos: así quedó el ranking

Dentro de los nominados estaban leyendas del fútbol como Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Johan Cruyff o Alfredo Di Stéfano.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro como el mejor de todos los tiempos
Foto: Balón de Oro

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
02:05 p. m.
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Dos días después de conocer al nuevo Balón de Oro, Harry Kane, la organización informó que la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo fue la ganadora de la votación para el Balón de Oro de Todos los Tiempos, que reunía a las mejores temporadas de los jugadores más importantes de la historia.

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Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro como el mejor de todos los tiempos

El 'BOAT' tenía entre sus candidatos a Lionel Messi, con ocho exitosos años, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff o Alfredo Di Stéfano como parte de la votación.

La temporada 2008 de Cristiano Ronaldo, en la que registró 42 goles en todas las competiciones además de la consecución de la Premier League y Champions League, fue la elegida por el público como la mejor de todos los tiempos; solo durante los primeros días de votación, el portugués ya tenía más del 70% de los votos.

La temporada 2021 de Lionel Messi y la 2017 de Cristiano Ronaldo completarón el podio y entre las dos leyendas se distribuyen las primeras 10 posiciones.

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¿Cuándo se entregará el BOAT?

Aunque la organización no lo ha confirmado oficialmente, las personas que hicieron parte de la votación entraban a participar por una entrada doble a la ceremonia del 2027, por lo que se especula que el premio al Mejor de Todos los Tiempos sea entregado el próximo año y Cristiano Ronaldo sea uno de los invitados especiales.

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