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Bogotá fue escenario del histórico encuentro con líderes de prensa en la Asamblea General de la SIP

La capital colombiana fue sede de un encuentro internacional que abordó los desafíos de la libertad de prensa, la inteligencia artificial y el futuro de los medios de comunicación.

Foto: Noticias RCN
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Noticias RCN

octubre 28 de 2026
02:03 p. m.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró su 82.ª Asamblea General en Bogotá, entre el 22 y el 25 de octubre de 2026, con la participación de representantes de medios de comunicación, organizaciones internacionales, universidades y empresas del sector tecnológico.

Durante cuatro días, la capital colombiana se convirtió en un punto de encuentro del liderazgo periodístico regional, y de sus principales interlocutores internacionales, en donde se analizaron los principales desafíos que enfrenta el periodismo en América, especialmente en materia de libertad de expresión, transformación digital y sostenibilidad de los medios.

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¿Cuáles fueron los principales temas de la Asamblea General de la SIP?

La inteligencia artificial ocupó un papel fundamental en el centro de la conversación, pues se discutió su importancia en la aplicación de la investigación periodística, la producción de contenidos y los nuevos modelos de negocio en los medios de comunicación.

La protección de los periodistas también fue uno de los temas centrales durante la jornada ya que se examinaron distintos elementos como la impunidad de los crímenes contra periodistas, la investigación en tiempos de crisis, la relación entre democracia y plataformas y el exilio y desplazamiento forzado de periodistas.

Uno de los momentos más significativos fue la conversación por los treinta años de “El mejor oficio del mundo”, el discurso de Gabriel García Márquez ante la SIP, con Jaime Abello, Rosental Alves y María Teresa Ronderos.

Entre los participantes estuvieron presentes organizaciones y medios como The New York Times, Reuters, AFP, El Tiempo, El Espectador, RCN, El Colombiano y otras compañías periodísticas de América y Europa.

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¿Qué dejó la Asamblea de la SIP para el futuro del periodismo?

La presencia de medios tradicionales y digitales, entre otras figuras con responsabilidad de decisión, aportó en la pluralidad de experiencias y el respaldo de patrocinadores aliados reforzó la posición de la SIP como espacio de referencia para el periodismo de las Américas.

Algunos de los principales temas que se abordaron fueron: la inteligencia artificial al servicio de la investigación periodística, las conversaciones sobre integración de inteligencia artificial en los procesos editoriales, narrativa móvil, liderazgo, innovación, transformación de los medios, prevención del acoso sexual en las redacciones y las relaciones entre inteligencia artificial, propiedad intelectual y sostenibilidad del periodismo.

La Asamblea registró 340 personas inscritas y mantuvo una asistencia promedio estimada de 250 participantes en sus reuniones y actividades, con picos de hasta 320 asistentes.

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