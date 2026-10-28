Cambio imprevisto en el precio del dólar: así cerró hoy 28 de octubre de 2026

El precio del dólar inició este miércoles 28 de octubre de 2026 en 3.145,000 pesos, de acuerdo con el análisis del Banco de la República de Colombia.

No obstante, fue progresando desde las 8:40 de la mañana y tuvo un repunte llamativo sobre la 1:00 de la tarde.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 28 de octubre de 2026

El precio del dólar, según el último monitoreo del Banco de la República, cerró este miércoles en 3.163,050 pesos.

En medio de ese panorama, tomando como referencia el precio de apertura, hubo un aumento significativo de 18,05 pesos.

Por su parte, la Tasa Promedio del Mercado llegó a los 3.162,481 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado de este 28 de octubre de 2026 fue de 3.148,02 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de un mes.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar en los últimos días?

Desde el viernes 23 de octubre, la Tasa Representativa del Mercado del dólar sigue sin llegar a la barrera de los 3.200 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes:

Viernes 23 de octubre de 2026: 3.185,01 pesos.

Sábado 24 de octubre de 2026: 3.158,43 pesos.

Domingo 25 de octubre de 2026: 3.158,43 pesos.

Lunes 26 de octubre de 2026: 3.158,43 pesos.

Martes 27 de octubre de 2026: 3.157,94 pesos.

Miércoles 28 de octubre de 2026: 3.148,02 pesos.

¿Qué han explicado los expertos tras los últimos cambios que ha tenido el dólar?

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el FOMC emite un comunicado moderado que señale que diciembre también podría ser pausa. El PCE modera y el PIB Q3 sorprende al alza sin presiones inflacionarias. Además, el dólar cede y el USDCOP podría profundizar su apreciación hacia los 3.100–3.130 pesos", puntualizó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario adverso, el PCE sorprende al alza y el conflicto geopolítico escala con nueva presión sobre el petróleo. Así, el USDCOP podría revertir hacia los 3.220–3.250 pesos", concluyó.