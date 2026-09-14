Delincuentes robaron una camioneta con una niña de 7 años adentro en Bogotá: así funcionan estos operativos

La noche del 6 de abril de 2026 comenzó con una alerta que rápidamente se convirtió en una emergencia de alto impacto para Bogotá.

A las 8:41 de la noche, una madre llamó a la Línea 123 para reportar el hurto de su camioneta Nissan color champaña. Pero había un elemento que hacía el caso aún más delicado: su hija Gabriela, de siete años, estaba dentro del vehículo.

La información entregada por la familia permitió activar de inmediato un operativo para localizar la camioneta y encontrar a la menor.

Entre los datos que recibieron las autoridades había uno especialmente importante: Gabriela llevaba puesta una pijama y unas pantuflas de unicornio. Esa descripción se convirtió en una de las pistas utilizadas durante la búsqueda.

¿Cómo fue el operativo contrarreloj para encontrar a la menor?

Desde la Sala Operativa de Análisis, Respuesta y Seguimiento (SOARS) del C4 se empezó a coordinar la emergencia junto con diferentes entidades.

En el seguimiento participaron la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro Automático de Despacho, la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad, TransMilenio y gestores de convivencia.

Mientras las unidades se movilizaban por diferentes sectores de la ciudad, también se activó la red de cámaras de vigilancia y el apoyo de ciudadanos.

Juntas de Acción Comunal, motociclistas, taxistas y otros grupos comenzaron a entregar información sobre posibles avistamientos del vehículo.

Estas eran las pistas que seguían en distintos puntos de Bogotá

La camioneta fue reportada en diferentes lugares durante las horas de búsqueda. Entre los puntos mencionados estuvieron la vía Suba-Cota, la Autopista Norte y la carrera 30.

Cada reporte debía ser comprobado. Cuando la información coincidía con las características del vehículo, se enviaban unidades policiales al sector mientras desde el C4 se revisaban las imágenes de las cámaras disponibles.

La búsqueda también se extendió al aire. Por instrucción del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se desplegó el helicóptero Halcón, que apoyó el rastreo mientras transcurrían los minutos y todavía no había noticias de Gabriela.

¿Cuánto tardaron en hallar a la camioneta con la menor?

Después de más de tres horas de búsqueda, cerca de las 11:50 de la noche, llegó el reporte que los equipos de emergencia estaban esperando.

Desde la zona de atención del CAI Nicolás de Federmán informaron sobre una camioneta que coincidía con las características del vehículo hurtado. El automotor estaba abandonado y tenía las luces encendidas.

Pero lo más importante estaba en su interior. Gabriela había sido encontrada dentro del vehículo y estaba sana y salva. Minutos después, sus familiares llegaron al lugar para reencontrarse con ella.